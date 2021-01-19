Степанов ответил, почему Украина одной из последних получит вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не ставил перед собой задачу подписать как можно больше договоров на поставку вакцин от коронавируса, согласившись на предлагаемые условия.

В интервью "Стране" он пояснил, что государство не выиграло бы от этого. Таким образом глава ведомства ответил на вопрос о том, почему Украина не закупила никаких вакцин, кроме китайской, и кто виноват в провале вакцинации.

"Если бы я поставил перед собой задачу просто наподписывать договоров, согласившись на те условия, которые предлагались изначально, не думаю, что Украина бы выиграла от этого. Важно помнить, что предлагаемые сроки поставки были в третьем квартале 2021 года. Но сейчас первые вакцины, я уверен, в Украину поступят в феврале, и мы начнем процесс вакцинации, согласно нашему национальному плану", – сказал Степанов.

Министр добавил, что некоторые деятели в связи с этим провоцируют скандалы, чтобы "хайпонуть".

Также глава Минздрава ответил на обвинения со стороны госпредприятия "Медицинские закупки Украины" в том, что в провале виноват именно Степанов, потому что он дал слишком поздно техзадание.

"Вопросом обеспечения вакцин в каждой стране мира занимается непосредственно правительство. Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" должно было выполнить простую техническую функцию – обеспечить заключение контрактов и их соблюдение. Для глобальных компаний-производителей вакцин это госпредприятие отсутствует на карте мира. Для них есть Украина, которую представляет правительство, МОЗ. А "Медзакупки" – это технический оператор. Но руководство ГП даже в этой истории умудрились подпортить имидж Украины. В следствии чего было принято решение поменять оператора", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов заявил, что Украина ведет переговоры о закупке вакцин от коронавируса еще с тремя производителями, кроме китайской Sinovac. Они уже на стадии завершения.

Ожидается, что по программе COVAХ Украина может получить препараты уже в середине февраля. Речь идет о 910 тысячах доз.