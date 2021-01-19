Степанов ответил, можно ли проверить украинских политиков на тайную вакцинацию от COVID-19
Украинских топ-чиновников и политиков, которые вакцинировались от COVID-19 контрабандным препаратом, можно проверить на наличие антител к коронавирусу. Позитивный результат может свидетельствовать о том, что человек получал прививку.
Об этом в интервью "Стране" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос журналистки. Она спросила, можно ли проверить с помощью теста, проходил ли человек вакцинацию.
"Думаю, что должны образовываться антитела. Либо после первой, либо после второй дозы", – сказал на это глава Минздрава.
"Нужно этот момент уточнить у производителей вакцины Pfizer, можно ли определить, что антитела образовались именно после введения их вакцины и в какой период", – добавил он.
Журналистка также спросила, известно ли что-то Степанову о возможной вакцинации от коронавируса премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Зная Дениса Анатольевича, мне кажется это невозможным", – заявил руководитель Минздрава.
Отметим, в этом интервью Степанов также рассказал, что контрабандная вакцина от COVID-19 теоретически могла попасть в Украину без соблюдения холодового режима в -70℃. Ее могли перевезти, предварительно заморозив, при температуре +2...+8℃ (срок хранения препарата в этом случае 5 суток).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил: Шмыгаль, а также нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий должны сделать анализ на антитела к коронавирусу, чтобы подтвердить отсутствие тайной вакцинации.
По информации Бродского, некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро.
Партия вакцины Pfizer 29 или 30 декабря якобы была тайно завезена чартерным бортом в Украину, и, скорее всего, без растаможки пронесена через "Зал официальных делегаций" под прикрытием паспорта какого-то народного депутата.