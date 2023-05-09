Евровидение-2023: в Ливерпуле начался первый полуфинал с Саниной и Алешей. Онлайн-трансляция
В Ливерпуле, Великобритания, 9 мая в 22:00 начался первый полуфинал самого престижного песенного конкурса Евровидение-2023. Сегодня еврофаны увидят не только выступления 15 участников из разных стран, но и номера украинских певиц – Юлии Саниной и Алеши.
Напомним, что украинцы не будут выступать и не участвуют в голосовании. На правах страны-победителя TVORCHI автоматически попали в финал, а свой голос украинцы смогут отдать за участников второго полуфинала. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию самых главных событий (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).
Первый полуфинал можно просмотреть на следующих платформах:
- официальный Facebook-аккаунт Евровидение
- сайт Суспільне Культура
- сайт Суспільне Евровидение
- YouTube Евровидения Украина
- YouTube-канал песенного конкурса Евровидения
- приложение ДІЯ (Послуги – ДІЯ.TV – Канал UA: Культура)
Порядок выступлений участников в первом полуфинале Евровидения-2023:
- Норвегия: Алессандро – Queen of Kings.
- Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party).
- Сербия: Luke Black – "Само ми се спава".
- Латвия: Sudden Lights – Aijā.
- Португалия: Mimicat – Ai coração.
- Ирландия: Wild Youth – We Are One.
- Хорватия: Let 3 – Mama šč!
- Швейцария: Ремо Форрер – Watergun.
- Израиль: Ноа Кирелл – Unicorn.
- Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna.
- Швеция: Лорин – Tattoo. Ей букмекеры прогнозируют победу.
- Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More.
- Чехия: Vesna – My Sister's Crown.
- Нидерланды: Миа Николай и Дион Купер – Burning Daylight.
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha. Рокеру букмекеры прогнозируют 2-е место.
Текстовая онлайн-трасляция (дополняется)
22:07. Зрителям представили ведущих полуфинала – Юлию Санину, Ханну Веддингхэм и Алиши Диксон. Подробнее о каждой из них – читайте здесь.
22.05. На сцене выступает фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с фрагментом песни "Маяк".
22:04. Мальчик и девочка с рекламы открывают полуфинал проукраинским перформансом.
22:00. Шоу открывается трейлером-напоминанием, что Украина не сможет провести Евровидение из-за войны. Ливерпуль украсили украинскими флагами.
21:45. На связь вышел находящийся в Ливерпуле украинский комментатор Тимур Мирошниченко. У ведущего, к сожалению, плохая связь, поэтому поговорить с ним не удалось.
Ранее OBOZREVATEL писал:
- Когда состоится второй полуфинал, где его смотреть и кто будет выступать – читайте здесь. Все, что нужно знать о гранд-финале.
- 7 мая в Ливерпуле, Великобритания, состоялась торжественная церемония открытия масштабного песенного конкурса. Чем удивляли участники из 37 стран – читайте здесь.
- Украинские музыканты провели первую репетицию на сцене в Ливерпуле. Их номер отличается от того, какой украинцы запомнили по нацотбору.
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