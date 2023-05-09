Евровидение-2023: в Ливерпуле начался первый полуфинал с Саниной и Алешей. Онлайн-трансляция

В Ливерпуле, Великобритания, 9 мая в 22:00 начался первый полуфинал самого престижного песенного конкурса Евровидение-2023. Сегодня еврофаны увидят не только выступления 15 участников из разных стран, но и номера украинских певиц – Юлии Саниной и Алеши.

Видео дня

Напомним, что украинцы не будут выступать и не участвуют в голосовании. На правах страны-победителя TVORCHI автоматически попали в финал, а свой голос украинцы смогут отдать за участников второго полуфинала. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию самых главных событий (чтобы посмотреть фото и видео, докройте до конца страницы).

Первый полуфинал можно просмотреть на следующих платформах:

Порядок выступлений участников в первом полуфинале Евровидения-2023:

Норвегия: Алессандро – Queen of Kings. Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party). Сербия: Luke Black – "Само ми се спава". Латвия: Sudden Lights – Aijā. Португалия: Mimicat – Ai coração. Ирландия: Wild Youth – We Are One. Хорватия: Let 3 – Mama šč! Швейцария: Ремо Форрер – Watergun. Израиль: Ноа Кирелл – Unicorn. Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna. Швеция: Лорин – Tattoo. Ей букмекеры прогнозируют победу. Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More. Чехия: Vesna – My Sister's Crown. Нидерланды: Миа Николай и Дион Купер – Burning Daylight. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha. Рокеру букмекеры прогнозируют 2-е место.

Текстовая онлайн-трасляция (дополняется)

22:07. Зрителям представили ведущих полуфинала – Юлию Санину, Ханну Веддингхэм и Алиши Диксон. Подробнее о каждой из них – читайте здесь.

22.05. На сцене выступает фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с фрагментом песни "Маяк".

22:04. Мальчик и девочка с рекламы открывают полуфинал проукраинским перформансом.

22:00. Шоу открывается трейлером-напоминанием, что Украина не сможет провести Евровидение из-за войны. Ливерпуль украсили украинскими флагами.

21:45. На связь вышел находящийся в Ливерпуле украинский комментатор Тимур Мирошниченко. У ведущего, к сожалению, плохая связь, поэтому поговорить с ним не удалось.

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