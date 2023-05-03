Заметно вырвалась в лидеры: какой стране букмекеры прочат победу на Евровидении-2023

До начала самого масштабного песенного конкурса Евровидения-2023 остались считаные дни, а это значит, что букмекеры определились со своими фаворитами. И хотя, как показывает практика, их прогнозы могут измениться за день до финала, на данный момент в списке аналитиков есть явный лидер. Представительница Швеции Loreen заметно оторвалась от своих конкурентов в букмекерских рейтингах.

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Не удивительно, что шведской певице пророчат победу – для нее это не впервой. В 2012 году Loreen уже побеждала на Евровидении с песней Euphoria, которая до сих пор считается одним из самых популярных хитов конкурса за всю его историю. Обнародованный на сайте Еurovisionworld рейтинг демонстрирует, что исполнительница стала безоговорочной фавориткой букмекеров и в 2023 году.

Швеции прогнозируют победу с вероятностью 42%. Этот коэффициент стремительно вырос за последнее время и заметно оторвался от других участников.

Так, Украина, которую в этом году представит дуэт TVORCHI с мощной песней Heart of Steal, хоть и закрывает тройку лидеров, но с коэффициентом намного ниже – всего 5%. На втором месте с 23% расположился представитель Финляндии Käärijä с ритмичным треком Cha Cha Cha.

Однако вернемся к фаворитке букмекеров. В этом году Loreen собирается повторить свой успех 11-летней давности с композицией Tatoo. Удивлять певица будет не только песней и ее исполнением, но и необычным символическим номером. Пока неизвестно, каким будет его финальная версия, но на нацотборе в Швеции это выглядело впечатляюще.

Loreen выступит в первом полуфинале под 11 номером. Это будет во вторник, 9 мая. Всего на сцену в этот день выйдет 15 участников из 37-ми. Исходя из ставок букмекеров, место в финале, который состоится 13 мая, Швеции гарантировано.

Отметим, что конкурсная песня Loreen спровоцировала скандал, ведь была заподозрена в плагиате. Слушатели обнаружили, что композиция Tattoo уж очень сильно напоминает хит украинской певицы Мики Ньютон "В плену", выпущенный 18 лет назад. Впрочем, сама украинка не поддержала подобные обвинения в адрес коллеги, а наоборот пожелала ей удачи на Евровидении.

Действительно ли Loreen удастся переплюнуть собственный успех с треком Euphoria – станет известно меньше чем через неделю. А пока предлагаем вспомнить, как шведка покорила Европу в 2012:

Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 9 мая, состоится первый полуфинал Евровидение-2023. За прохождение в финал будут бороться первые 15 вокалистов. Всего в этом году в Ливерпуле соберутся представители из 37 стран. Где и когда украинца смотреть первый полуфинал – узнайте в нашем материале.

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