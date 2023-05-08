Евровидение-2023: за неделю до финала Украина опустилась в рейтинге букмекеров

Украинский дуэт TVORCHI, который много месяцев был фаворитом букмекеров, за неделю до гранд-финала сильно сдал позиции. Еще недавно Украина занимала 3 строчку, а уже сегодня сместилась ниже.

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В победу украинских музыкантов верят всего 6% еврофанов, сделавших свои ставки. Рейтинг в реальном времени можно просмотреть на сайте Eurovision World (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пока ТОП-5 списка букмекеров выглядит так:

1. Представительница Швеции Loreen заметно оторвалась от своих конкурентов в букмекерских рейтингах. С вероятностью 39% певица, уже выигравшая конкурс в 2012 году, может снова привести свою страну к победе. Следует заметить, что еще 5 дней назад этот коэффициент составлял 42%.

2. С результатом 24% в рейтинге расположился представитель Финляндии Käärijä, который зажжет сцену танцевальным треком Cha Cha Cha.

3. Опередила Украину в списке французская исполнительница Ла Зарра с песней Évidemment. У нее всего 8%.

4. На четвертой строчке за неделю до гранд-финала оказался украинский дуэт TVORCHI с треком, посвященным несокрушимым защитникам "Азовстали" – Heart of steеl. Коэффициент нашей победы составляет 6%.

5. Закрывает пятерку лидеров Испания, в победу которой верят 4%.

Конкурс в этом году будет урожайным на эпатажные выступления и ярких участников. Больше о них можно узнать в нашем материале.

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