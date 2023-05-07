Евровидение-2023 официально открылось: участники из 37 стран шагают по традиционной 'бирюзовой дорожке'. Фото и видео

В воскресенье, 7 мая, в Ливерпуле, Великобритания, стартовала торжественная церемония открытия масштабного песенного конкурса Евровидение-2023. Участники из 37-ми стран традиционно шагают по "бирюзовой дорожке".

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Исполнителей приветствуют фанаты и папарацци, а ведущие вечера общаются с конкурсантами, чтобы больше узнать о них перед началом вокальной битвы. К слову, ведущими открытия в этом году стали украинец Тимур Мирошниченко, которого называют голосом украинского Евровидения, и британская хоккеистка на траве Сэм Куэк. Онлайн-трансляцию с Ливерпуля можно посмотреть на официальном YouTube-канале конкурса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Мероприятие началось в 17:00 по Киеву. Конкурсанты выходят на дорожку в том порядке, в котором будут выступать в первом и втором полуфиналах.

Исполнители стараются удивить публику эпатажными костюмами и эффектными выходами.

Представители Украины – дуэт TVORCHI – символически войдут в ливерпульский концертный зал Сент-Джордж-Холл.

Участники продолжают шагать по "бирюзовой дорожке" и блистать перед камерами фотографов.

К публике вышла Loreen из Швеции – фаворитка букмекеров, которая уже покоряла Евровидение в 2012 году и, кажется, планирует это сделать повторно.

OBOZREVATEL дополняет новость новыми снимками...

Напомним, TVORCHI выступят сразу в финале Евровидения, так как наша страна победила в прошлом году. Дуэт выйдет на сцену и будет бороться за победу 13 мая. Где и когда украинцам смотреть финал – читайте в нашем материале.

TVORСHI попробуют завоевать хрустальный микрофон с англоязычным треком Heart of Steel, написанным под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали".Накануне прошла их первая репетиция в Ливерпуле с обновленным номером. Как будет выглядеть выступление звезд и новые костюмы – можно посмотреть здесь.

Как писал OBOZREVATEL, букмекеры определились с вероятным победителем шоу. Эта артистка заметно оторвалась от своих конкурентов и претендует на вторую победу на Евровидении в своей жизни.

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