Месяцы кастингов и абсолютная секретность: как Юлия Санина стала ведущей Евровидения-2023 и что известно о ее коллегах-британцах

Уже менее чем через неделю начнутся полуфиналы Евровидения-2023 в Ливерпуле, Великобритания, и еврофаны смогут поближе познакомиться не только с участниками, но и с четырьмя ведущими шоу. Их отбор, как выяснилось, был также нелегким, так что каждая звезда заслуживает внимания зрителей.

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От Украины в Ливерпуль уже прибыла фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая даже успела познакомиться с королем и королевой-консортом Великобритании. OBOZREVATEL решил рассказать, как проходил ее кастинг и что известно о коллегах-британцах Саниной (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как Юлия Санина стала ведущей

В интервью "Сніданку с 1+1" артистка поделилась, что была не единственной украинской звездой, претендовавшей на престижное место ведущей Евровидения-2023. Чтобы ее кандидатуру выбрали из других, Юлия Санина проходила кастинги в сети, после чего полетела в Лондон на телекастинг. Все это продолжалось несколько месяцев.

"Это был долгий процесс, о котором я никому не могла рассказать, потому что это была огромная тайна. Знала только моя семья. Даже ребята из группы не знали. Мне нельзя было никому говорить", – рассказывала звезда.

Кстати, ей в трансляции шоу будет помогать телеведущий Тимур Мирошниченко, который не только пообщается с артистами за кулисами, но и будет вести прямую речь с арены Ливерпуля.

Что известно о других ведущих

Итак, Юлия Санина в компании британских звезд – Грэма Нортона, Ханны Веддингхэм и Алиши Диксон – проведут гранд-финал шоу 13 мая этого года.

Ирландский комик и ведущий Грэм Нортон ведет собственное ток-шоу The Graham Norton Show на канале BBC One, за что является пятикратным победителем премии BAFTA TV. Он с 2009 года комментирует "Евровидение". Кстати, Нортон – гей, что интересно в контексте новости о возможном запрете трансляции конкурса на росТВ из-за "пропаганды ЛГБТ".

Британка Ханна Веддингхэм знакома зрителям по ролям в сериалах "Игра престолов", "Сексуальное просвещение", фильмах "Тед Лассо", "Волшебник страны Оз" и многих других. Помимо этого, у нее есть успешная музыкальная карьера.

Закрывает четверку ведущих гранд-финала танцовщица, модель, певица и участница многих телевизионных шоу Алиши Диксон. Ее биография богата именно победами, участием, наградами и судейством в сфере танцев. Алиши сможет с профессиональной точки зрения оценить и прокомментировать постановку номеров участников, что также играет немалую роль в Евровидении.

Как писал OBOZREVATEL:

От Украины на конкурс поедет дуэт TVORСHI с англоязычным треком Heart of Steel, написанным под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали".

Когда состоится первый полуфинал, где его смотреть и кто будет выступать – читайте здесь. Аналогичную информацию о втором полуфинале можно просмотреть по ссылке.

Букмекеры определились с вероятным победителем шоу. Эта артистка заметно оторвалась от своих конкурентов и претендует на вторую победу на Евровидении в своей жизни.

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