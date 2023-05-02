Евровидение-2023: где и когда украинцам смотреть первый полуфинал песенного конкурса

Ровно через неделю, во вторник, 9 мая, состоится первый полуфинал самого масштабного песенного конкурса Евровидение-2023. За прохождение в финал будут бороться первые 15 вокалистов. Всего в этом году в Ливерпуле, Великобритания, соберутся представители из 37-ми стран.

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OBOZREVATEL расскажет, где и когда украинцы смогут посмотреть первый полуфинал Евровидения-2023. Сразу отметим, что представители Украины, а это дуэт TVORCHI, будут бороться за хрустальный микрофон уже в финале 13 мая, поскольку наша страна одержала победу на конкурсе в 2022 году.

Итак, первый полуфинал, как мы успели заметить, состоится 9 мая. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Первый полуфинал можно будет посмотреть на следующих платформах:

Добавим, что OBOZREVATEL будет вести текстовую трансляцию, так что вы сможете следить за развитием событий и на нашем сайте.

Порядок выступлений участников в первом полуфинале Евровидения-2023:

Норвегия: Алессандра – Queen of Kings Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party) Сербия: Luke Black – "Само ми се спава" Латвия: Sudden Lights – Aijā Португалия: Mimicat – Ai coração Ирландия: Wild Youth – We Are One Хорватия: Let 3 – Mama šč! Швейцария: Ремо Форрер – Watergun Израиль: Ноа Кирел – Unicorn Молдова: Паша Парфений – Soarele și luna Швеция: Лорин – Tattoo Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More Чехия: Vesna – My Sister's Crown Нидерланды: Миа Николай и Дион Купер – Burning Daylight Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

В первом полуфинале развлекать зрителей будут и известные украинские артисты. Так, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая также будет одной из ведущей шоу, выступит с фрагментом песни "Маяк". А ее коллега Alyosha исполнит хит Ordinary World культовой группы Duran Duran в новой аранжировке.

Напомним, ранее стало известно, кто из звездных украинцев выступит в финале Евровидения-2023. На сцене появятся Тина Кароль, Верка Сердючка и другие артисты прошлогодних шоу. В этом списке, как и в списке звезд, которые будут открывать конкурс, нет победительницы 2004 года – Русланы. Тогда она завоевала победу благодаря своему зажигательному хиту "Дикі танці" и привезла для Украины первую в ее истории статуэтку с престижного песенного конкурса. Артистка молчать не стала. Разгорелся скандал. Позже комментарий дали представители Русланы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что букмекеры сформировали свои прогнозы и определились с фаворитом Евровидения-2023. Этот конкурсант заметно оторвался от других участников. К сожалению, Украина сдает позиции.

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