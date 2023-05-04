Евровидение-2023: где и когда украинцы смогут посмотреть финал конкурса

Совсем скоро начнется международный песенный конкурс Евровидение, который в 2023 году пройдет в Ливерпуле (Британия) от имени Украины. После двух полуфиналов (9 и 11 мая), зрители смогут насладиться грандиозным финалом – 13 мая. Именно в субботу будут объявлены победители конкурса. Всего за хрустальный микрофон поборются 37 стран.

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OBOZREVATEL расскажет, где и когда можно посмотреть гранд-финал шоу. Напомним, представителей Украины дуэт TVORCHI мы увидим сразу в финале под номером 19, так как наша страна одержала победу в конкурсе в 2022 году. Они споют композицию "Heart of Steal", в которую добавили куплет на украинском языке и игру на скрипке.

Так, начало финала запланировано на 22:00 по киевскому времени. Его можно будет посмотреть на таких платформах:

Официальный Facebook-аккаунт Евровидения;

Сайт Суспільне Культура;

Сайт Суспільне Евровидение;

YouTube-канал Евровидение Украина;

YouTube-канал конкурса Евровидение.

Кроме того, OBOZREVATEL будет вести текстовую трансляцию, так что вы точно не пропустите важные события.

По правилам конкурса, кроме Украины, сразу в финал попадают Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания (страны Большой пятерки). 13 мая выступят по 10 стран, прошедшие полуфиналы.

От Великобритании выйдет Мэй Мюллер с треком "I Wrote A Song", от Франции – La Zarra с песней "Évidemment", от Германии – Lord Of The Lost с композицией "Blood & Glitter", от Италии – Марко Менгони с "Due vite" и от Испании – Бланка Палома с "Eaea".

В финале Евровидения также споют и украинские звезды. Среди них: победители прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra, группа Go_A, певица и победительница Евровидения 2016 года Jamala, исполнители Тина Кароль и Верка Сердючка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливерпуле открыли монумент, посвященный надежде на мир в Украине. Статуя изображает человека с книгой, голубем и украинским флагом. Она будет перевезена в нашу страну после войны.

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