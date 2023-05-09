Трижды были победителями: какие места Украина занимала на Евровидении в течение 20 лет

Украинцы дебютировали на песенном конкурсе Евровидение в 2003 году. Представители Украины пробовали свои силы на мировом шоу почти 20 лет, кроме тех лет, когда это не удавалось сделать из-за скандалов внутри страны, трагических событий и коронавирусных ограничений. За это время наши певцы трижды побеждали.

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Впрочем, выступления украинцев не всегда нравились еврофанам, так что иногда Украина не входила и в топ-20 рейтинга. OBOZREVATEL решил вспомнить, кто выступал на европейском песенном конкурсе и какой успех они имели (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

2003 год. Артист Александр Пономарев с песней Hasta la vista занял 14-е место.

2004 год. Уже на второй год участия певица Руслана Лижичко, исполнившая "Дикі танці", принесла Украине победу – 1-е место.

2005 год. Группа "Ґринджоли" с песней "Разом нас багато", которая стала гимном Оранжевой революции, заняли 19-е место.

2006 год. Звезда украинского шоубиза Тина Кароль с композицией Show Me Your Love оказалась на 7-й строчке.

2007 год. Андрей Данилко в роли Верки Сердючки с хитом Dancing Lasha Tumbai точно запомнился еврофанам, однако до победы ему не хватило совсем немного. Заслуженное 2-е место.

2008 год. В свое время предательница Украины Ани Лорак представляла родину на Евровидении и завоевала 2-е место благодаря песне Shady lady.

2009 год. Экс-участница группы "ВИА Гра" Светлана Лобода с композицией Be my Valentine! заняла 12-е место.

2010 год. Исполнительница Alyosha с песней Sweet people заняла 10-е место.

2011 год. Певица Мика Ньютон завоевала для Украины 4-е место с песней Angel.

2012 год. С треком Be my Guest вокалистка Гайтана заняла 15-е место.

2013 год. Исполнительница Злата Огневич с песней Gravity закрыла тройку лидеров конкурса.

2014. Хороший результат показала также артистка Мария Яремчук, которую оценили на 6-е место.

2015 год. Украина сознательно отказалась от участия из-за трагических событий в государстве – оккупации Крыма и Донбасса.

2016 год. Еще одну победу Украине принесла певица Джамала, которая чувственно исполнила песню 1944.

2017. Группа O.Torvald, выступившая с композицией Time, заняла 24-е место и по сей день это самый плохой результат Украины.

2018 год. С треком Under the Ladder выступил Melovin, но его оценили всего на 17-е место.

2019 год. На конкурс должна поехать певица MARUV, но выяснилось, что она не видит ничего плохого в выступлениях в РФ после преступных действий страны-террористки, поэтому ей в участии было отказано. В 2019 году Украина не выступала на Евровидении.

2020 год. Конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса, но украинцы определились со своим представителем – им должна была стать группа Go_A с песней "Соловей".

2021 год. Go_A таки представили Украину на шоу и завоевали 5-е место с песней SHUM.

2022. Третью победу для Украины одержали участники коллектива Kalush Orchestra с песней "Стефания".

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