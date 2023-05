Lasha Tumbai, фейковые документы и россиянка на сцене: 7 самых громких скандалов в истории участия Украины в Евровидении

Уже во вторник, 9 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение, который пройдет в Ливерпуле от имени Украины. Ожидается, что на сцену выйдут 15 стран, в том числе и чешская группа VESNA с солисткой из России. Как известно, в 2023 году мероприятие пройдет без стран-агрессорок – РФ и Беларуси. Потому вокруг участия данного бенда разгорелся скандал.

К сожалению, это не единственный неприятный инцидент, случившийся с нашей страной на Евровидении в 2023 году. OBOZREVATEL предлагает вспомнить о скандалах, связанных с Украиной на песенном конкурсе, начиная с далекого 2007 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Верка Сердючка – 2007 год

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, в 2007 году поехал в Финляндию представлять Украину с композицией "Dancing Lasha Tumbai". Однако Россия и генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст услышали, что знаменитость поет не "Lasha Tumbai", а "Russia goodbye", что означает "Россия, прощай". Тогда страна-оккупант очень возмутилась и начала пропагандистскую кампания, которая занималась травлей Данилко. Андрей предоставил текст песни, но этот поступок никаких не повлиял на отношение россиян к артисту. Несмотря на это, Сердючка произвела фурор на сцене и завоевала серебро.

Alyosha – 2010 год

Украинскую певицу Алешу обвинили в плагиате еще на Национальном отборе. Ее песню "To be free" сравнили с треком "Knock Me Out" в исполнении Linda Perry и Grace Slick. Вокалистке предложили сменить песню на "Sweet People", с которой она заняла десятое место в финале.

Мария Яремчук – 2014 год

Певица Мария Яремчук приняла участие в конкурсе, когда в Украине началась война. После Нацотбора продюсеры Алена Мозговая и Юрий Никитин заявили, что девушка одержала победу нечестно. Кроме того, в СМИ начали утверждать – артистку будет спонсировать Ринат Ахметов. Но в итоге, она все-таки поехала в Данию, где заняла шестое место.

Maruv – 2019 год

На Нацотборе Марув (настоящее имя – Анна Корсун) победила с большим отрывом. Предательница Украины еще до событий 2022 года активно выступала в России, но тогда заявила, что готова отменить концертный тур в стране-агрессоре. Однако после этого вокалистка ошеломила новостью – она отказывается от участия в Евровидении. Сейчас девушка проживает за границей и уже больше года умалчивает войну на Родине.

Алина Паш – 2022 год

Скандал с эпатажной Алиной Паш можно назвать одним из самых громких на песенном конкурсе. Исполнительница с треком "Тени забытых предков" должна была ехать в Турин. Но зрители возмутились данным выбором, так как вспомнили выступление артистки в оккупированном Крыму и фотографии на фоне Кремля. Паш предоставила справку от пограничников, якобы доказывающую, что приехала на полуостров не из РФ, а автобусом из Украины. Как оказалось, команда Алины подделала документ, потому ее дисквалифицировали.

VESNA – 2023 год

Солистка чешской группы VESNA Олеся Очеповская родом из России. Она исполнит на сцене в Ливерпуле песню под названием "My sister's crown" ("Корона моей сестры"), где звучит английский, чешский, болгарский и даже украинский язык. Более того, учасnницы группы сняли клип о ссоре славянских народов. Позиция вокалистки по поводу полномасштабного вторжения своей страны точно неизвестна. Но в ее социальных сетях можно найти фото с желто-голубыми украшениями и антивоенными хештегами. Однако, стоит отметить, что несколько месяцев назад в сети появилась информация, что ее брат Игорь служит в армии России, так как он опубликовал фото в соцсети в военной форме с эмблемой Вооруженных сил РФ. Позже он объяснил – кадр был сделан на даче, а верхнюю одежду ему одолжили. В апреле стало известно, что Очеповская не сможет выступить на конкурсе, так как не получила визу на выезд.

Руслана – 2023 год

Украинская певица Руслана в 2004 году завоевала первое место в Евровидении. Песня "Wild dance", которую она тогда исполнила, все еще остается знаковой и одной из самых любимых для мировой аудитории. В этом году организаторы конкурса посчитали нужным не приглашать артистку для выступления в Великобритании. Руслана распространила пост в Instagram, что не получила приглашение, но впоследствии "Суспильне" заявило – выступление украинки запланировано, только в предварительной записи из Киева.

