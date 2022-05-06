В России отцу пропавшего на 'Москве' срочника заявили, что крейсер не участвовал в войне против Украины

Военная прокуратура Черноморского флота РФ утверждает, что затопленный крейсер "Москва" не был включен в перечень соединений и воинских частей, участвовавших в войне против Украины. Более того, там заявили, что корабль, 14 апреля нашедший покой на дне Черного моря, даже "не заходил в украинские территориальные воды".

Такой ответ ведомство предоставило на обращение отца моряка Дмитрия Шкребца, который служил на потонувшем российском военном судне коком. Жителю города Ялта во временно оккупированном Крыму Егору Шкребцу заявили, что его сын-срочник пропал без вести, передает "Крым. Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Поисковые мероприятия положительного результата не принесли, в настоящее время местонахождение вашего сына не установлено", – говорится в документе.

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При этом не указывается, что тот ушел на дно вместе с "Москвой" и другими членами экипажа, которых на судне было около полутысячи.

По данным военной прокуратуры ЧФ РФ, командир войсковой части 84201 издал приказ, в соответствии с которым Егор Шкребец "объявлен безвестно отсутствующим в воинской части".

Напомним: 13 апреля стало известно, что украинские военные ударили по крейсеру "Москва" ракетами "Нептун". На следующий день сообщалось, что на флагмане Черноморского флота здетонировал боезапас, который опрокинул его и "корабль начал тонуть".

Тогда военные РФ утверждали, что "Москва" сохраняет плавучесть и возгорание там локализовано. Однако уже вечером 14 апреля в Минобороны РФ подтвердили, что крейсер затонул в Черном море.

До 22-го российские власти не раскрывали информацию о жертвах. На сегодняшний день известно о гибели только двух человек – командира Антона Куприна и старшего мичмана Ивана Вахрушева, который похоронен в Севастополе. По информации издания "Медуза", на корабле погибли 37 военных РФ, еще около ста пострадали. Но в российском Минобороны утверждают, что 396 моряков были эвакуированы, без уточнения о травмах, и лишь 27 – пропали без вести.

Тем временем родные членов экипажа "Москвы" массово ищут моряков, освещая информацию о них в соцсетях. И наиболее активно это делает упомянутый Егор Шкребец, который ранее восхвалял войну РФ против Украины, а после инцидента с крейсером и пропажей сына резко изменил риторику, уже обвиняя Кремль во лжи.

Ныне нет независимого подтверждения данных о потерях РФ на флагмане. Но несмотря на отрицания Кремля, ракетный крейсер "Москва" ЧФ РФ с первых дней войны против Украины участвовал в операции возле острова Змеиный в Одесской области. И именно ему были посланы ставшие мемом и маркой "Укрпочты" слова украинского пограничника Романа Грибова – "Русский военный корабль, иди на***".

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ отмечают, что США помогли Украине потопить ракетный крейсер "Москва". В частности, американская администрация поделилась с украинскими военными разведданными.