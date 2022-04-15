В Минобороны России заявили о гибели капитана крейсера 'Москвы' – ГПСУ

Командир ракетного крейсера "Москва", капитан первого ранга Антон Куприн погиб в следствии крушения корабля. 43-летний террорист стал жертвой взрыва и пожара на борту бывшего "флагмана Черноморского флота России".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на заявление Министерство обороны Российской Федерации. "МО потрясены этой печальной новостью. Трудно ее принять, разделяем боль со всей семьей и сослуживцами Антона", – говорится в сообщении ведомства страны-агрессора.

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Вместе с Куприным на борту ракетного крейсера находились свыше полутысячи моряков армии российских оккупантов. Судно было потоплено в результатепопадания двух украинских ракет "Нептун"

При этом известно, что 14 членов экипажа "Москвы" были доставлены в Севастополь. Здесь в пятницу, 15 апреля, устроили акцию прощания с крейсером и его моряками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.

Вечером 14 апреля стало известно, что "Москва" догорает в Черном море. Флагман Черноморского флота РФ без успеха боролся с огнем, направляясь в Севастополь.