Крейсер "Москва" все: Россия официально подтвердила, что флагман Черноморского флота затонул

Флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва" пошел на дно. Эту информацию официально подтвердило командование страны-агрессора.

Соответствующее сообщение опубликовано Минобороны РФ вечером в четверг, 14 апреля. Оккупанты пишут, что крейсер пытались отбуксировать в порт назначения. Однако из-за серьезных повреждений корпуса "корабль потерял остойчивость" и в условиях "штормового волнения моря" затонул.

Накануне в российском ведомстве сообщали, что пожар на ракетном крейсере "Москва" произошел из-за того, что сдетонировал боезапас.

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Напомним, вечером в среду, 13 апреля, в Украине сообщили, что наши военнослужащие нанесли удары ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва". Примечательно, что это тот самый "русский военный корабль", который защитники острова Змеиный послали в хорошо известном направлении. По некоторым данным, численность экипажа вражеского судна составляла около 500 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта ВСУ уничтожили еще один вражеский корабль – "Саратов", на борту которого было около 400 оккупантов и десятки единиц боевой техники. Еще два судна тогда же получили повреждения. Российское командование изначально тоже говорило о "человеческом факторе", который стал причиной ЧП.