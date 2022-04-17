Журналисты начали раскрывать имена погибших моряков на крейсере 'Москва': РФ дальше все скрывает

Журналисты установили личность одного из погибших на крейсере "Москва" российских моряков. Речь идет об Иване Вахрушеве, который служил в пятой боевой части, отвечавшей за эксплуатационную безопасность корабля.

Об этом сообщает проект журналистских расследований "Схемы". О смерти моряка сообщила его жена. В то же время в России уверяют, что весь экипаж корабля спасли и не упоминают о погибших.

Варвара Вахрушева опубликовала в российской соцсети "Одноклассники" сообщение о том, что ее муж погиб во время "исполнения своих обязанностей". Женщина добавила фото Ивана. На фотографии он был одет в офицерскую форму Военно-морских сил России с погонами мичмана.

Видео дня

Пользователь соцсети по просьбе журналистов обратился к россиянке. В переписке женщина подтвердила, что ее муж погиб в результате затопления крейсера "Москва".

"Тело его обнаружили. Сообщили в четверг (14 апреля – ред.)", – написала она. Вахрушева также рассказала, что 27 членов экипажа "Москвы" пропали без вести.

Мичману Ивану Вахрушеву было 41 год. Он родился в деревне Ничкино Сарапульского района Удмуртской республики.

Напомним, что флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва", из которого ракетами убивали мирных украинцев, пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование России. Накануне в Украине сообщили, что наши военнослужащие нанесли по нему удары ракетами "Нептун". На борту находились 510 членов экипажа. В РФ говорят, что все они выжили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обнародовали данные ликвидированного российского моряка из состава экипажа крейсера "Москва". Речь идет про моряка Дениса Богданова.