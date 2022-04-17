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Журналисты начали раскрывать имена погибших моряков на крейсере "Москва": РФ дальше все скрывает

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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Журналисты начали раскрывать имена погибших моряков на крейсере 'Москва': РФ дальше все скрывает

Журналисты установили личность одного из погибших на крейсере "Москва" российских моряков. Речь идет об Иване Вахрушеве, который служил в пятой боевой части, отвечавшей за эксплуатационную безопасность корабля.

Об этом сообщает проект журналистских расследований "Схемы". О смерти моряка сообщила его жена. В то же время в России уверяют, что весь экипаж корабля спасли и не упоминают о погибших.

Варвара Вахрушева опубликовала в российской соцсети "Одноклассники" сообщение о том, что ее муж погиб во время "исполнения своих обязанностей". Женщина добавила фото Ивана. На фотографии он был одет в офицерскую форму Военно-морских сил России с погонами мичмана.

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Сообщение Варвары в соцсети

Пользователь соцсети по просьбе журналистов обратился к россиянке. В переписке женщина подтвердила, что ее муж погиб в результате затопления крейсера "Москва".

"Тело его обнаружили. Сообщили в четверг (14 апреля – ред.)", – написала она. Вахрушева также рассказала, что 27 членов экипажа "Москвы" пропали без вести.

Переписка с Варварой Вахрушевой
Переписка с Варварой Вахрушевой

Мичману Ивану Вахрушеву было 41 год. Он родился в деревне Ничкино Сарапульского района Удмуртской республики.

Иван Вахрушев

Напомним, что флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва", из которого ракетами убивали мирных украинцев, пошел ко дну. Эту информацию официально подтвердило командование России. Накануне в Украине сообщили, что наши военнослужащие нанесли по нему удары ракетами "Нептун". На борту находились 510 членов экипажа. В РФ говорят, что все они выжили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обнародовали данные ликвидированного российского моряка из состава экипажа крейсера "Москва". Речь идет про моряка Дениса Богданова.

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