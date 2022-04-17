В России показали странное видео с моряками затонувшего крейсера 'Москва'

Военно-Морские силы России в субботу, 16 апреля, опубликовали ролик с построения экипажа подбитого и затонувшего крейсера "Москва". На нем происходит встреча рядового состава с главнокомандующим Николаем Евменовым, но пользователи социальных сетей сразу обнаружили, что с событиями на плаце явно что-то не так.

Первыми о несовпадениях в записи заметили журналисты издания "Медуза", признанного в РФ иноагентом. Они напомнили, что в Минобороны заявили об эвакуации всего экипажа в количестве 500 человек, но опубликованные кадры заставляют еще больше усомниться в традиционно сомнительных словах российской власти (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во-первых, ролик почти полностью беззвучен, кроме финального эпизода с главнокомандующим ВМС Евменовым. О чем идет речь, непонятно. К тому же общая часть демонстрирует и моряков, и их руководство в утепленной форме, а в конце адмирал выступает в одном кителе. Это может указывать на склейку видеозаписи.

Видео дня

О численности экипажа "Москвы" тоже сложно судить по этим кадрам. На видео представлено не больше 100 моряков, но прежде Минобороны оглашало цифру до 500.

Еще одной явной "загвоздкой" служит момент, где командир крейсера Антон Куприн рьяно о чем-то докладывает своему непосредственному начальству. Накануне в ВМС ВС РФ подтвердили, что Куприн погиб вследствие того, что его место службы пошло ко дну.

В "Медузе" также добавили, что российское командование говорило, что экипаж "Москвы" эвакуирован, не уточняя, есть ли погибшие или пострадавшие. При этом на церемонии прощания с крейсером, прошедшей в Севастополе, заметили траурный венок с надписью "Кораблю и морякам".

Что именно хотело донести Минобороны этим роликом, снятого задним числом, остается загадкой, над которой вряд ли захочется кому-то гадать.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса;

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", попавшего 13 апреля под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Костер вспышки на судне якобы был локализован.