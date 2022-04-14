В России подтвердили пожар на крейсере "Москва" и назвали причину

Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва". ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.

По данным министерства обороны страны-оккупанта, флагман Черноморского флота РФ был сильно поврежден. Информация о пострадавших и жертвах не уточняется, враги утверждают, что членов экипажа успели эвакуировать.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас, экипаж полностью эвакуирован, крейсер получил серьезные повреждения", – заявила пресс-служба ведомства.

Вечером в среду, 13 апреля, в Украине сообщили о том, что наши защитники нанесли удар по российскому крейсеру "Москва" ракетами "Нептун". Это тот самый "русский корабль", который пограничники с острова Змеиный послали по хорошо известному направлению.

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По некоторым данным, численность экипажа вражеского судна составляла около 500 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта ВСУ уничтожили еще один вражеский корабль – "Саратов", на борту которого было около 400 оккупантов и десятки единиц боевой техники. Еще два судна тогда же получили повреждения.

Российское командование изначально тоже говорило о "человеческом факторе", который стал причиной ЧП.