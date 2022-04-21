Отец погибшего на 'Москве' моряка обвинил власти РФ во лжи, но отказался говорить, поддерживает ли еще войну против Украины

Отец российского военного Егора Шкребца, скорее всего, погибшего во время уничтожения крейсера "Москва", обвиняет Кремль во лжи. Он утверждает, что на борту было много срочников, среди которых – и его сын.

Об этом сообщило немецкое издание BILD, которому удалось пообщаться с мужчиной. Отмечается, что этот случай далеко не уникален, и есть еще по меньшей мере 40 семей, чьи родные "пропали без вести" после затопления судна.

Егор Шкребец до начала срочной службы проживал в Ялте в Крыму. В июле прошлого года он был призван в армию и практически сразу же распределен на военный корабль. После начала вторжения России на территорию Украины солдата постоянно отправляли на задания. При этом он периодически не выходил на связь с семьей.

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"Во время операций у экипажа постоянно забирали мобильные телефоны. Когда мы потом с ним разговаривали, он мог говорить с нами только о будничных вещах, таких как погода", – делится отец срочника. Он добавляет, что последний раз слышал голос сына 10 апреля.

14 апреля флагман "Москва" был уничтожен бойцами ВСУ. В результате бомбардировки ракетами "Нептун" крейсер ушел ко дну.

С того момента семья Егора пытается найти его. Среди спасенных моряков сына не было, хотя Россия до сих пор не признала больших потерь в этой катастрофе. "Только после того, как мы послали запрос, ВМС сообщили нам, что он пропал без вести. С тех пор его начальство перестало отвечать на звонки, когда у нас возникали дополнительные вопросы. Один из офицеров сейчас в частном порядке сообщил мне, что после стольких дней в воде вероятность, что он все еще жив, очень мала", – сообщает отец солдата.

Он пытается самостоятельно разобраться в ситуации и узнать, что на самом деле произошло с его сыном. На своей странице в социальной сети VK мужчина открыто обвинил российские власти во лжи и сказал, что ему больше нечего терять.

Также мужчина сообщил, что гибель его сына шокировала всех. "Его даже не должно было быть на корабле во время миссии. Наши власти все время говорят, что в Украине нет срочников, есть только профессиональные солдаты", – рассказывает он.

Однако отец погибшего не решился сказать, изменилось ли его отношение к войне в Украине. Он признался, что опасается последствий таких высказываний. "В конце концов, я не хочу, чтобы меня потом заклеймили как предателя народа", – констатирует он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате попадания несколькими ракетами "Нептун" по военному судну "Москва" погибло много российских солдат. Однако власти РФ до сих пор не признают потери и не сообщают настоящее число жертв.