США помогли Украине потопить российский крейсер 'Москва': в СМИ озвучили детали

Соединенные Штаты Америки предоставили разведывательные данные, которые помогли украинским Силам обороны обнаружить и нанести удар по крейсеру российского Черноморского флота "Москва". Полученная информация и меткость защитников Украины привели к затоплению корабля, что стало серьезным ударом для России и самой значительной потерей для любого флота за 40 лет.

Деталями поделились представители США в комментариях The New York Times. По их словам, такая сплоченность – еще один признак того, что американская администрация ослабляет свои собственные ограничения в отношении того, как далеко она может зайти, помогая украинцам в борьбе с агрессором.

Отмечается, что разведывательная информация также включала данные об ожидаемых передвижениях российских войск. Она была получена из недавней американской оценки боевого плана Кремля в отношении боевых действий на Донбассе Украины.

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Вместе с тем собеседники издания подчеркнули, что в администрации американского лидера Джо Байдена стремились сохранить в секрете боевую и морскую разведку, которой они делились с украинцами, опасаясь, что это будет воспринято как эскалация и спровоцирует главу РФ Владимира Путина на более широкую войну.

"Но в последние недели США направили в Украину более тяжелое вооружение и запросили у Конгресса дополнительную военную, экономическую и гуманитарную помощь в размере $33 миллиардов, демонстрируя, как быстро меняются их ограничения в отношении поддержки Украины", – говорится в материале.

В комментариях журналистам двое высокопоставленных американских чиновников заявили, что Украина уже самостоятельно получила данные о наведении "Москвы", а США предоставили только подтверждение. Но другие официальные лица утверждают, что американская разведка сыграла "решающую роль" в потоплении украинцами гордости Черноморского флота РФ.

Так, 13 апреля украинские военные выпустили две ракеты "Нептун", поразив "Москву" и вызвав пожар, который в итоге привел к потоплению военного корабля. Внимание. Внимание также было сосредоточено на том, правильно ли работали радиолокационные системы стареющего флагмана ЧФ. В Украине и США предположили, что экипаж крейсера, возможно, отвлекся на то, что украинские силы разместили поблизости беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2.

"Сразу после удара представители администрации Байдена скрупулезно хранили молчание, отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве". Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные о целеуказании из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун", – утверждает NYT.

Официальные лица отказались уточнить, какая именно информация была передана, но один чиновник сказал, что она выходит за рамки простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море, в 65 морских милях к югу от Одессы.

Ныне Россия отрицает, что украинские ракеты сыграли какую-либо роль в гибели "Москвы", вместо этого заявляя, что пожар на борту вызвал взрыв боеприпасов, который обрек корабль на гибель. Независимые российские новостные агентства, базирующиеся за пределами страны, сообщили, что около 40 человек погибли и еще 100 получили ранения, когда военное судно было повреждено и затонуло.

Представители администрации Байдена отказались публично подтвердить, что американская разведка предоставила информацию о целях, которая позволила Украине нанести удар по "Москве".

Но пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прокомментировал сообщения в лондонской газете Times о том, что самолет-разведчик ВМС P-8 с авиабазы Сигонелла в Италии отслеживал крейсер до того, как его подвели "Нептунами".

"Ни один из самолетов P-8 ВМС США, выполняющих эти миссии по патрулированию воздушного пространства, не предоставлял информацию о целях", – заверил он.

Один из чиновников добавил, что украинцы спрашивали американцев о корабле, плывущем в Черном море к югу от Одессы. Те идентифицировали его как "Москву" и подтвердили его местонахождение, затем украинцы нацелились на корабль и нанесли удар без ведома США.

"Штаты предоставили подтверждение украинским военным, но другие официальные лица заявили, мол, нет уверенности, что Украина могла поразить корабль без их помощи", – пишет NYT о ситуации.

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