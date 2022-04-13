ВСУ ударили по российскому крейсеру 'Москва', который послали на Змеином, – Арестович

В среду, 13 апреля, украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва". Флагман Черноморского флота РФ пылает в огне.

Об этом сообщил волонтер Александр Карпюк (Serg Marco) в Facebook. Он отметил, что российский корабль украинцы отправили по известному курсу двумя ракетами "Нептун". Впоследствии эту информацию подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович и глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва". Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему", – первым сообщил радостное известие Карпюк.

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Позже глава Одесской ОВА подтвердил в Twitter, что сегодня украинские защитники попали в ракетный крейсер "Москва". Он отметил, что это именно тот "российский корабль", которому пограничники с острова Змеиный указали курс.

"Именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения", – написал Максим Марченко.

Марченко также обнародовал фото российского крейсера, правда, сделанное задолго до того, как он отправился по указанному украинцами курсу.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину также поделился со зрителями хорошей новостью, которую, судя по аудитории адвоката, услышат и в России.

"С флагманом российского Черноморского флота крейсером "Москва" произошла неожиданность. Сильно горит. Просто сейчас. А штормовое море, поэтому неизвестно, окажут ли ему соответствующую помощь. Там 510 членов экипажа... И, кстати, это именно тот корабль, который послали "нах*й" наши защитники на острове Змеином", – сообщил Арестович.

К слову, пользователи в сети напомнили, что это судно было изготовлено на Николаевском судостроительном заводе. После того как крейсер обстрелял родной порт, его догнала карма – был поражен системой украинского производства "Нептун".