В Крыму ищут пропавшего срочника с крейсера 'Москва': отец, хваливший Путина, 'переобулся'

Во временно оккупированном украинском Крыму отец разыскивает своего сына, который служил на потопленном российском крейсере "Москва" коком. После инцидента Егор Дмитриевич Шкребец попал в список пропавших без вести, среди погибших и раненых его имени нет.

Об этом отец срочника Дмитрий Шкребец написал гневный пост в российской соцсети "ВКонтакте". Отметим, что ранее мужчина открыто поддерживал войну против Украины, публиковал картинки с "Z-свастикой" и тегами "своих не бросаем" (чтобы полностью прочитать посты, доскролльте страницу до конца).

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Однако теперь его позиция резко изменилась. Отец срочника начал писать о том, что его сын вообще не должен был принимать участие в боевых действиях, а заявления Минобороны РФ о том, что весь экипаж крейсера эвакуировали, назвал ложью.

"Ребята, пропал без вести в открытом море? Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб?", – написал Дмитрий Шкребец. После этого, по словам мужчины, командир "Москвы" и его заместитель перестали выходить на связь.

Он попросил всех неравнодушных распространить это обращение, чтобы "подонки не замяли эту страшную трагедию".

"Я всю свою дальнейшую жизнь посвящу тому, чтобы правда победила в этой истории. Человеку, у которого таким подлым образом отняли сына, не страшно уже ничего", – резюмировал отец срочника с "Москвы".

Отметим, что тяга к правде о войне России против Украины в мужчине проснулась только после того, как она напрямую затронула его жизнь. До этого же он верил российской пропаганде и называл жуткие фотографии резни в Буче, которую устроили оккупанты, постановочными.

Напомним, что по данным Морской охраны Госпогранслужбы Украины РФ не смогла эвакуировать экипаж затонувшего крейсера "Москва". В этом ему помешала сама природа – шторм на море не позволил ни потушить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

Вскоре журналисты установили личность одного из погибших на крейсере "Москва" российских моряков. Речь идет об Иване Вахрушеве, который служил в пятой боевой части, отвечавшей за эксплуатационную безопасность корабля. А в Минобороны России заявили о гибели капитана "Москвы".

16 апреля в России показали странное видео с моряками затонувшего крейсера. Опубликованные кадры заставили еще больше усомниться в словах российской власти об "эвакуации экипажа", журналисты заметили несовпадения в ролике.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 апреля украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" в Черном море. На корабле начался пожар.

Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", который 13 апреля попал под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Очаг возгорания на судне якобы был локализован.