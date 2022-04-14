На выпущенной 'Укрпочтой' накануне марке с фразой о русском корабле изображен крейсер 'Москва', который подбили в Черном море. Фото

Ранее в Украине "Укрпочта" ввела в оборот почтовую марку "Русский военный корабль, иди нах*й!". Она посвящена легендарной фразе пограничника Романа Грибова с острова Змеиный, которая стала настоящим символом Великой Отечественной войны Украины против российских захватчиков.

Марку выпустили миллионным тиражом двумя номиналами для внутреннего использования и отправки за границу, сообщает "Укрпочта" в Facebook. На ней изображен тот самый российский крейсер "Москва", который послали наши защитники на Змеином.

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В среду, 13 апреля, именно этот российский военный корабль был подбит в Черном море Вооруженными силами Украины. По нему ударили двумя ракетами "Нептун". Крейсер загорелся, находясь в бушующем из-за шторма море.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев пользоваться этими марками и помнить при этом, что у "русского военного корабля" может быть только одно направление.

Напомним: "Укрпочта" объявила победителя народного голосования за эскиз новой марки. За работу украинского художника Boris Groh проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пограничник, автор легендарной фразы о том, куда отправляться "русскому кораблю" с его требованиями к украинцам сдаться, Роман Грибов вернулся домой. Вместе с другими защитниками Змеиного его удалось вытащить из плена в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.