В Белгородской области заявили о новой атаке ДРГ, идет бой: Россия перебрасывает в регион часть войск с фронта. Карта

В России заявили о новой атаке ДРГ на Белгородскую область. Утверждается, что якобы небольшие группы "украинских диверсантов" продолжают подтягиваться к Козинке со стороны границы.

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Они ведут бой с российскими силовиками. Также ПВО якобы работает по "дронам-разведчикам, которые запускают ВСУ". Операция в Белгородской области, по данным Deep State, охватила уже более 30 квадратных километров.

В частности, так называемая серая зона на интерактивной карте занимает площадь в 31,07 кв. км.

"Состоялась смелая атака сил "РДК" и Легиона "Свобода России" на вражеские позиции возле Грайворона. Это можно считать как и ответ на рейд на село в Черниговской области. Проукраинские силы зафиксированы в Глотово и Козинке. Ситуация на карте фиксирует ситуацию по состоянию на середину дня" ", – отметили в Deep State.

По словам источников в украинской разведке, из-за ситуации на границе в Белгородской области РФ хочет перебросить туда дополнительные войска, пишет "РБК-Украина".

В частности, речь идет о боеспособных подразделениях, воюющих на территории Украины.

"В настоящее время принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площанка Луганской области) в Белгородскую область", – рассказал источник.