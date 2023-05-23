В России заявили о 'зачистке' в Белгородской области и назвали 'задачу номер один'

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском округе по состоянию на утро 23 мая "продолжается зачистка территории", которую проводят минобороны страны-агрессора "совместно с силовыми структурами". По его словам, жителям округа "пока не стоит" возвращаться в свои дома.

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Соответствующее видеообращение Гладков обнародовал в своем Telegram-канале. Губернатор пообещал сразу сообщить, "когда будет безопасно".

Гладков добавил, что местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения города Старый Оскол, Яковлевского округа и Ивнянского района. В ходе эвакуации умерла женщина 1941 года рождения.

"Беда, жалко людей. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой", – сказал губернатор.

Российский чиновник также заявил, что в населенных пунктах, куда зашли подразделения "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" (ЛСР), якобы есть двое раненых мирных жителей.

"Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена", – заявил Гладков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские добровольцы, воюющие за Украину, 22 мая сообщили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и заходе передовых групп в Грайворон.

– В легионе "Свобода России" рассказали, что о проведении миротворческой операции их попросили сами жители региона. Так, в Белгородской области устали от того, что их обстреливает российская армия. Чего только стоит случай, когда на Белгород сбросили несколько авиабомб.

– В ГУР рассказали, что основная цель операции – создание "полосы безопасности" для защиты мирных украинцев. В ведомстве также сообщили, что из Белгородской области эвакуировали ядерные запасы (подробнее – в материале).

– Гладков заявил о введении "контртеррористической операции".

– Целью спецоперации РДК мог быть захват базы ядерного оружия вблизи села Антоновка "Белгород-22" (в/ч 25624) в 17 км от границы с Украиной.

– Вечером 22 мая в центре Белгорода прогремел взрыв и возгорание здания ФСБ и МЧС.

– Рейд российских добровольцев в Белгородскую область стал настоящим потрясением для всей России. Он вызвал ряд ответов чиновников страны-агрессора, которые традиционно пытались обвинить во всем Украину, отметили в ISW.