'Диктатуре Кремля пора положить конец': российские добровольцы провели новый рейд на территорию РФ. Видео

Российские добровольцы, воюющие за Украину, заявили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. В сети появились видео с воюющими на стороне Украины россиянами возле указателей села Безлюдовка Белгородской области, а также сел Любимовка и Чуровичи Брянской области.

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Бойцы легиона призвали жителей приграничных районов РФ оставаться дома и не оказывать сопротивления, а также заявили, что "диктатуре Кремля пришло время положить конец". Эти видео, а также видео, на котором якобы запечатлено горящее пограничное КПП в Белгородской области, появились в сети.

"Жители приграничных регионов! Оставайтесь дома, не оказывайте сопротивление и не бойтесь: мы вам не враги. В отличии от путинских зомби, мы не трогаем цивильных и не используем их в своих целях. Свобода уже близко! Всем, кто следит за нами: скоро все детали, остаемся на связи. "L"За Россию! За Свободу!" – гласит сообщение, появившееся в Telegram-канале легиона.

Также в сети появилось видео с россиянами, объявляющими о том, что легион "возвращается домой", потому что пришло время "положить конец диктатуре Кремля".

"Диктатуре Кремля пора положить конец. Спасибо всем, кто поддерживает нас, отправляет нам донать и курит, где нужно. Ваша поддержка – это то, что напоминает нам ежедневно о финальной миссии на Красной площади. Легион возвращается домой", – говорят люди на видео.

"Вылазку" на территорию РФ, похоже, совершили и россияне из "Русского добровольческого корпуса". Судя по опубликованным кадрам, сделанным возле указателей с названиями населенных пунктов на въездах в них, россияне наведались в Безлюдовку Белгородской области, а также Любимовку и Чуровичи в Брянской.

Тем временем в сети также появилось видео, на котором, как утверждается, видно пограничный КПП в Белгородской области, который охвачен огнем. Предположительно под обстрелом оказалось КПП "Грайворон".

В СМИ РФ сообщили о массированном обстреле нескольких сёл Грайворонского горокруга Белгородской области. Тем временем российские паблики пишут о "серьезном бое" и боятся, что это "отвлекающий маневр перед основным наступлением".

Напомним, в апреле россияне из Русского добровольческого корпуса побывали в Брянской области. Они объявили о начале освобождения России. По словам россиян, они провели на российской территории учения и пообщались с местным населением.

В России объявили в розыск участника "Русского добровольческого корпуса" Богданова после событий на Брянщине.