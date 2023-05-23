'Вызывает большую обеспокоенность': в Кремле сделали новое заявление о прорыве 'ДРГ' в Белгородскую область и цели войны с Украиной

В Кремле сделали новое заявление о прорыве "ДРГ" в Белгородскую область и цели войны с Украиной. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что эти события вызывают "большую обеспокоенность".

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По его словам, "спецоперация продолжается, чтобы не допускать такого впредь". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны, это требует от нас больших усилий", – сказал Песков.

Кроме того, отвечая на вопрос о россиянах в составе напавшей на Белгородскую область "ДРГ", он заявил, что это "украинские боевики".

"Это украинские боевики из Украины. В Украине живет много этнических русских. Но все равно они являются украинскими боевиками. Вот из этого и нужно исходить, а наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение", – сказал Песков.

В то же время проводить специальное заседание Совбеза по ситуации в Белгородской области не планируется. По словам Пескова, ближе к концу недели состоится плановое.

"На этой неделе, ближе к концу недели, наверное, регулярное совещание состоится, но специального в планах нет", – сказал спикер диктатора.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские добровольцы, воюющие за Украину, 22 мая сообщили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и заходе передовых групп в Грайворон.

– В ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области, и назвали ее основную цель.

– Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о введении на территории региона "контртеррористической операции", а в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что из региона эвакуировали ядерные запасы. Подробнее об этих событиях читайте в материале OBOZREVATEL.

– Не исключено, что целью спецоперации РДК является захват базы хранения ядерного оружия, расположенной вблизи села Антоновка. Причем именно захват, а не уничтожение, иначе были бы применены дроны или ракеты.

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