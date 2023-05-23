Все пошло 'не по плану': СМИ рассказали, как Гладков опозорился с 'обороной' Белгородской области и почему 'ДРГ' зашли без помех

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потратил почти 10 миллиардов рублей (462 млн грн) на оборудование защитных укреплений на границе. Однако, вопреки его задумке, техника российских добровольцев зашла не по линии оборонительных укреплений, а совершенно беспрепятственно по автодороге Козинка – Белгород.

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А взводные опорные пункты (ВОП), которые начала было строить приближенная к Гладкову частная фирма, так и не были построены из-за массированного огня со стороны Вооруженных сил Украины. Причем местное население помогало ВСУ, информируя о локациях возводимых оборонных укреплений. Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб.

Как отмечается, проект оборонительной линии реализовывался осенью 2022 года. Министерство строительства Белгородской области в лице Оксаны Козлитиной потратило на оборудование укреплений более 9,9 млрд рублей.

В реальности целью была не столько оборона границы от техники противника, сколько психологическое воздействие на собственное население.

"Гладкову поставили задачу – убедить местное население, что война рядом, а это значит, что мужчинам нужно: частично мобилизоваться, подписать контракт с ВС РФ, вступить в ряды территориальных войск (нужное подчеркнуть). Вопреки задумке губернатора, вчера на территорию Белгородской области, техника зашла не по линии оборонительных укреплений, а по автомобильной дороге 14К-4 Козинка-Белгород. Совершенно беспрепятственно. Неловко вышло", – пишет канал.

Также отмечается, что в марте 2023 года, когда пошли первые слухи об украинском контрнаступлении, власти Белгородской области осознали уязвимость к возможному проникновению противника.

Была создана рабочая группа, в которую вошли представители правительства области, минобороны РФ и пограничного управления ФСБ.

В итоге было решено создать и переоборудовать существующие ВОП, которые по задумке, должны были стать рубежами обороны в случае наступления противника. В общей сложности их должно было быть более 50 единиц. Подрядчиком выступила частная фирма, приближенная к Гладкову.

Однако события стали развиваться в "неожиданном" ключе. Как только приступили к оборудованию ВОП, по ним начались массированные обстрелы со стороны украинской границы.

"Видимо, ВСУ не очень понравилась идея создания линии ВОП в непосредственной близости к границе с Украиной. Зафиксировано применение артиллерийского и минометного вооружения, использования дронов со "сбросами", а также ударных дронов. Уничтожено и повреждено десятки инженерных машин, среди которых несколько МДК-3 и ПЗМ-2", – пишет "Досье шпиона".

Согласно отчетам ФСБ, местное население области также принимало участие в информировании ВСУ о местоположении возводимых оборонных укреплений.

В итоге, частная компания "умыла руки", заявив, что потеряла больше, чем смогла заработать на контракте.

Тем временем ситуация в Грайвороновском районе остается напряженной. Противник "осваивается" на занятых позициях. В минобороны РФ – неразбериха, а четкого плана по отражению атаки не существует. Попытки огневого воздействия не увенчались успехом, отмечает канал.

В свою очередь власти Курской и Брянской областей проводят срочные совещания относительно готовности к отражению возможных атак.

"И главный вопрос – где же те самые территориальные войска, которые по задумке должны были защищать Белгородскую область от атаки врага? И сразу ответ – они уже несколько месяцев защищают границы Белгородской области, правда на Сватовском направлении, в Луганской области", – пишет "Досье шпиона".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Представители "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" 22 мая сообщили об освобождении Козинки Белгородской области и заходе передовых групп в Грайворон.

– Гладков заявил о введении "контртеррористической операции".

– В Белгорода вечером 22 мая прогремел взрыв, произошел пожар в здании ФСБ и МЧС.

– По данным ISW, рейд в Белгородскую область стал потрясением для России.

– Утром 23 мая Гладков заявил, что в Грайворонском округе "продолжается зачистка" и жителям округа "пока не стоит" возвращаться в свои дома.

– В РФ заявили о новой атаке "ДРГ", операция в Белгородской области охватила уже более 30 кв. км.

– Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что события в Белгородской области вызывают "большую обеспокоенность". В то же время спецзаседание совбеза РФ проводить не планируется: ближе к концу недели состоится плановое.

– В Минобороны Украины пояснили, что события в Белгородской области РФ стали свидетельством предсказуемого кризиса, который назревал еще до полномасштабного вторжения в Украину.