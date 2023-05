Операция в Белгородской области стала ударом для россиян: в ISW объяснили, что произошло. Карта

Подразделения российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) 22 мая совершили рейд в Белгородскую область, который иногда сопровождался "бавовной" и стал настоящим потрясением для всей РФ. Он вызвал ряд ответов местных и федеральных чиновников страны-агрессора, которые традиционно пытались обвинить во всем Украину.

Россияне отреагировали на событие такой же степенью паники, фракционности и несогласованности, которую они обычно демонстрируют, когда испытывают значительные информационные потрясения. Об этом в своей своде сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), отмечая: украинские официальные лица указали на осведомленность о "спецоперации", но возразили любую прямую причастность к ней ВСУ.

Аналитики кратко описали хронологию того, что за прошедшие сутки произошло в РФ. Так, утром 22 мая российские источники начали сообщать, что как отряд РДК и ЛСР в составе двух танков, БТРа и еще девяти единиц бронетехники пересек международную границу и захватил поселок Козинка в Грайворонском районе Белгородской области в 600 метрах от границы с Сумской областью Украины. Несколько российских источников утверждали, что затем группировка захватила Глотово и Гору-Подол (3 км и 5 км от границы соответственно), хотя блогеры-пропагандисты отрицали заявления о том, что отряд полностью захватил эти населенные пункты, но указывали, что силы РДК достались только к Глотовскому дому культуры.

В ISW отметили, что еще не нашли геолокационного подтверждения того, что РДК или ЛСР достигли указанных сел. Там подчеркнули, что кадры, опубликованные 22 мая, подтверждают лишь, что РДК нанес удар по пограничному залогу возле Козинки перед пересечением границы по крайней мере одним танком.

Со временем блогеры из РФ заявили, мол, российские войска вернули контроль над всеми тремя населенными пунктами. Некоторые пропагандистские источники также сообщили, что ВС РФ отбили "проукраинские диверсионные группы" вблизи Дроновки (где-то в 22 км северо-западнее Козинки).

В то же время РДК публиковал кадры, указывающие, что его бойцы оказались уже за пределами двух населенных пунктов вблизи пограничной зоны в Брянской области РФ. Но характер этого вторжения, говорят в ISW непонятен, аналитики не заметили дополнительных доказательств или дискурса вокруг этих действий отряда в Брянской области 22 мая.

Но в любом случае специалисты соглашаются, что этот рейд вызвал панику среди населения России, а еще ряд ответов местных и федеральных российских чиновников. В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 мая объявил о начале режима антитеррористической операции с целью "гарантирования безопасности граждан".

Тогда некоторые пользователи социальных сетей публиковали кадры, демонстрировавшие официальную эвакуацию из Грайворонского района, но на этом фоне местное МЧС утверждало, мол, никогда не объявляло об эвакуации и люди, допустившие там, покидают населенные пункты "по собственному желанию".

Представитель главы РФ Дмитрий Песков заявил, что минобороны, ФСБ и пограничная служба доложили российскому диктатору Владимиру Путину о "попытке украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область". Кремлевский спикер ожидаемо обвинил Украину в инсценировании инцидента, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Бахмуте на Донетчине.

Один российский блогер утверждал, что российское военное руководство решило перебросить 74-ю мотострелковую бригаду РФ в район границы Белгородской области для противодействия нападению.

В то же время и российское информационное пространство отреагировало такой же степенью паники, фракционности и несогласованности, которую он обычно демонстрирует, когда испытывает значительные информационные потрясения. По данным ISW, некоторые блогеры зациклились на том, что РДК и ЛСР состоят в основном из россиян, и назвали их предателями России, безосновательно обвинив в работе с ГУР МО Украины.

Несколько из них также предположили, что атака была целенаправленной информационной операцией, которая имела целью отвлечь внимание от недавнего "захвата Бахмута Россией" и посеять панику в российском информационном пространстве накануне возможного украинского контрнаступления.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что он же "давно предупреждал, что такие трансграничные рейды могут быть частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии".

А вот основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство и его бюрократическое бездействие в содействии атаке. Также он подверг критике минобороны РФ за неспособность укрепить российские границы и защитить свою страну.

"Первая замеченная линия российских оборонных укреплений проходит, в частности, в 2 км от Горы-Подола, и предположение, что силам РДК удалось пробить оборонную линию, подчеркивает слабость таких укреплений, по крайней мере, когда они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и оснащенными солдатами... Если большинство блогеров ответили на ситуацию относительно разной обеспокоенностью, тревогой и гневом, информационное пространство не сплотилось вокруг одного целостного ответа. И это прежде всего свидетельствует о том, что атака застала российских комментаторов врасплох", – подытожили в ISW.

