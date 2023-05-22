В Белгородской области ввели режим 'контртеррористической операции': что известно

В российской Белгородской области с 22 мая объявили о начале контртеррористической операции. На территории области будут действовать специальные меры и временные ограничения, запланирован комплекс мер от проверки документов на улицах до приостановки работы производств и организаций, использующих взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

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Об этом объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Так в РФ отреагировали на заход на территорию региона российских граждан из легиона "Свобода Росси" и "Русского добровольческого корпуса", воюющих на стороне Украины.

"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества", – заявил Гладков.

По данным военной разведки Украины, в Гайворонском районе уже начали срочно вывозить ядерные запасы из одного из масштабных хранилищ.

В Кремле ранее уверили, что президент РФ Владимир Путин осведомлен о "попытке прорыва в Белгородскую область украинской ДРГ" и что российские силовики якобы "выдавливают" вошедших из региона.

Напомним, утром 22 мая бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" заявили, что зашли на территорию РФ, в частности, в ряд населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. Россияне, воюющие на стороне Украины, отметили, что "возвращаются домой", ведь пора освободить Россию от "тирании Кремля".

Впоследствии российские СМИ и соцсети начали писать о боях в приграничных населенных пунктах Белгородской области.

Около 14 часов дня в легионе "Свобода России" констатировали, что "освободили" Козинку Белгородской области и зашли в населенный пункт Грайворон. Чуть позже россияне отчитались об "освобождении" населенного пункта Гора-Подол и начале штурма Грайворона.

После этого информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявивший, что на территорию Грайворонского округа "зашла ДРГ ВСУ". По его словам, подразделения РФ и ФСБ "принимают меры".

Тем временем в ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области. Ее ключевая цель – создание "зоны безопасности" для защиты гражданского населения Украины.