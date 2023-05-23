В центре Белгорода раздался взрыв: сообщают о прилете по зданию ФСБ и МВД

Вечер 22 мая выдался для российского Белгорода не менее тревожным, чем день. В центре города произошел взрыв и возгорание здания, где располагается региональное управление Федеральной службы безопасности, а также Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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Предварительно известно, что взрывчатку на административное здание сбросили с беспилотника. Крыша строения сильно повреждена, из нее валит дым, о чем свидетельствуют кадры российских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Официальные власти города никак не комментируют ситуацию. На месте работают экстренные службы, пытаясь потушить огонь и выяснить ситуацию о пострадавших.

Также российские источники указывают на якобы повторную атаку дрона в Грайвороне на западе Белгородского региона. Взрывное устройство попало на частные дома, возник пожар, но пострадавших нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 22 мая в России признали заход диверсионно-разведывательной группы в Грайворонский городской округ Белгородской области. Это заявление повлекло за собой панику в российском сегменте сети интернет: жители РФ озабочены пересечением "красных линий" и неспособностью российских силовиков защитить их.

"Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту России – верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Также операцию в Белгороде оценили и в США. Спикер Госдепа Миллер указал, что это полезное напоминание для России, что именно она развязала кровопролитную войну, которая привела к последствиям и на собственной территории.

"Мы очень четко прояснили украинцам, что мы не позволяем и не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну", – указал представитель ведомства в Вашингтоне.

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