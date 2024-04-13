Следом за Орском и Оренбургом: в России на грани затопления оказался город, где расположен единственный завод по изготовлению БМП. Видео

В России вслед за Орском и Оренбургом начало затапливать Курган – административный центр Курганской области. В городе звучат сирены, жителей призывают срочно эвакуироваться.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что паводок приближается к селу Бараба в 30 км от Кургана, он движется со скоростью 15-20 км в сутки. "Если вы все не выедете заблаговременно, то отсидеться на чердаке и крыше может не получиться", – призвал он.

По словам Шумкова, ресурсы у властей "далеко небезграничны", поэтому в первую очередь вывозят стариков, детей и маломобильных.

По прогнозам МЧС РФ, воды в реке Тобол в Кургане станет в четыре раза больше. С каждым днем уровень воды будет подниматься на 30-80 см.

Сейчас уровень воды в реке – 416 см, МЧСники прогнозируют его повышение до 11 метров.

"Паводок движется сюда, и перепад уровней означает, что скоро эта масса воды с интервалом в несколько дней придет во все муниципалитеты, расположенные вдоль по течению, и в город Курган, где еще не полностью прошел лед", – написал Шумков в своем Telegram-канале.

Отметим, в Кургане расположен единственный в РФ завод по производству боевых машин пехоты (БМП) – Курганский машиностроительный завод. Из-за вторжения РФ в Украину, предприятие находится под санкциями Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, город Орск в Оренбургской области 5 апреля стал уходить под воду. Из-за подъема воды в реке Урал подтопило дома, а к вечеру прорвало дамбу, которую не успели засыпать. Из-за прорыва дамбы приостановил работу Орский НПЗ.

Жители Оренбургской области жалуются на мародерство и эвакуируются вместе с бытовой техникой.

9 апреля начало затапливать и Оренбург. Там введен режим ЧС, местные власти заявили, что ситуация близка к критической.

12 апреля в Оренбурге объявили массовую эвакуацию, уровень воды в реке Урал превысил 11 метров.

Большая вода добралась и до Кемеровской области – там "уплывают" дома и хозяйственные постройки. Россияне при этом жалуются на бездействие властей.

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