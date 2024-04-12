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"Положение критическое": в российском Оренбурге объявили массовую эвакуацию из-за потопа, уровень воды поднимается. Видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
4 минуты
1,9 т.
'Положение критическое': в российском Оренбурге объявили массовую эвакуацию из-за потопа, уровень воды поднимается. Видео

В России после прорыва дамбы в Орске продолжается мощное наводнение. Из-за паводка в областном центре, городе Оренбург, объявили срочную эвакуацию из ряда районов.

О ней объявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. Срочность эвакуации он объяснил тем, что только за последние 10 часов уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см, превысив 11 м.

В своем Telegram-канале мэр города призвал срочно эвакуироваться жителей ряда улиц и районов Оренбурга.

"В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", – заявил чиновник.

Он призвал оренбуржцев взять с собой документы, лекарства и вещи первой необходимости – и "немедленно покинуть дома".

"Положение критическое, не теряйте время", – заявил Салмин, добавив свое фото, которое, по всей видимости, должно помочь россиянам осознать серьезность момента.

"Положение критическое": в российском Оренбурге объявили массовую эвакуацию из-за потопа, уровень воды поднимается. Видео

Тем временем жители города публикуют многочисленные видео из уходящего под воду Оренбурга.

На одном из видео запечатлено изнутри здание, которое стремительно заливает вода. Она льется внутрь, в том числе, через образовавшиеся в стенах трещины.

Посреди города, судя по опубликованным кадрам, теперь протекает настоящая полноводная "река", а строительные котлованы превратились в "озера".

Тем временем улица Красная площадь в исторической части города частично ушла под воду.

"Верхушки сосен только видать... И не останавливается вода .Уже больше 11 метров", – причитает голос автора видео за кадром.

Напомним, о прорыве дамбы в городе Орск, где проживает без малого 200 тысяч россиян, стало известно 5 апреля. Тогда же появились прогнозы по поводу того, что под воду могут уйти десятки населенных пунктов.

В течение следующих суток был зафиксирован второй и третий прорывы дамбы в Орске. В наиболее пострадавших районах приступили к эвакуации населения, а расположенный в Орске НПЗ остановил работу из-за затопления.

В конце концов по состоянию на 9 апреля вода из Орской дамбы начала затапливать Оренбург. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Уже на следующий день россияне заявили, что ситуация в облцентре близка к критической.

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