'Положение критическое': в российском Оренбурге объявили массовую эвакуацию из-за потопа, уровень воды поднимается. Видео

В России после прорыва дамбы в Орске продолжается мощное наводнение. Из-за паводка в областном центре, городе Оренбург, объявили срочную эвакуацию из ряда районов.

О ней объявил мэр Оренбурга Сергей Салмин. Срочность эвакуации он объяснил тем, что только за последние 10 часов уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см, превысив 11 м.

В своем Telegram-канале мэр города призвал срочно эвакуироваться жителей ряда улиц и районов Оренбурга.

"В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", – заявил чиновник.

Он призвал оренбуржцев взять с собой документы, лекарства и вещи первой необходимости – и "немедленно покинуть дома".

"Положение критическое, не теряйте время", – заявил Салмин, добавив свое фото, которое, по всей видимости, должно помочь россиянам осознать серьезность момента.

Тем временем жители города публикуют многочисленные видео из уходящего под воду Оренбурга.

На одном из видео запечатлено изнутри здание, которое стремительно заливает вода. Она льется внутрь, в том числе, через образовавшиеся в стенах трещины.

Посреди города, судя по опубликованным кадрам, теперь протекает настоящая полноводная "река", а строительные котлованы превратились в "озера".

Тем временем улица Красная площадь в исторической части города частично ушла под воду.

"Верхушки сосен только видать... И не останавливается вода .Уже больше 11 метров", – причитает голос автора видео за кадром.

Напомним, о прорыве дамбы в городе Орск, где проживает без малого 200 тысяч россиян, стало известно 5 апреля. Тогда же появились прогнозы по поводу того, что под воду могут уйти десятки населенных пунктов.

В течение следующих суток был зафиксирован второй и третий прорывы дамбы в Орске. В наиболее пострадавших районах приступили к эвакуации населения, а расположенный в Орске НПЗ остановил работу из-за затопления.

В конце концов по состоянию на 9 апреля вода из Орской дамбы начала затапливать Оренбург. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Уже на следующий день россияне заявили, что ситуация в облцентре близка к критической.