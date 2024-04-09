Вода из Орской дамбы начала затапливать Оренбург: власти призывают жителей эвакуироваться. Видео

После прорыва дамбы в Орске под воду уходят и другие российские города. В частности, в Оренбурге вода из реки Урал начала затапливать городскую набережную.

Об этом сообщают российские СМИ. По местным телеканалам транслируют предупреждения о том, что жителям Оренбурга нужно выключить газ и электроприборы, а также погасить огонь в печах.

В городе включают сирену для оповещения населения об эвакуации – власти Оренбурга рекомендовали жителям города "немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке Урал".

В местах возможного подтопления в Оренбурге поставили мешки с песком, чтобы защитить дома. Вода тем временем уже подошла к федеральной трассе "Урал", однако ее пока не закрыли.

В Курганской области тоже объявили принудительную эвакуацию из-за подтопления. Так, в Звериноголовском муниципальном округе принудительно эвакуируют жителей. Глава округа Марина Панкратова заявила, что эвакуация это "не право, а обязанность".

С 8 апреля в Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуироваться призвали жителей населенных пунктах по пойме реки Тобол.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 апреля российский город Орск в Оренбургской области начал уходить под воду. Сначала там из-за подъема уровня воды в реке Урал подтопило десятки домов, а к вечеру прорвало и дамбу – ее не успели засыпать.

– 6 апреля дамбу в Орске прорвало уже на третьем участке. Дома в городе затапливало по самые крыши, а людей эвакуировали.

– Спустя несколько дней после прорыва дамбы в городе Орск из берегов вышла еще одна река. В связи с этим в Оренбурге уровень воды в реке Урал приближался к критическому.

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