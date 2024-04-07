В российском Орске НПЗ остановил работу из-за прорыва дамбы, россияне жалуются на 'критическую ситуацию'

В России приостановил работу еще один нефтеперерабатывающий завод. Речь идет об Орском НПЗ, территория которого также пострадала из-за прорыва дамбы.

В свою очередь глава МЧС России Александр Куренков пожаловался, что в Орске сложилась "критическая ситуация". Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Согласно заявлению пресс-службы Орского нефтеперерабатывающего завода, работа предприятия была остановлена во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности. При этом сроки восстановления производственного процесса на НПЗ не уточняют.

В России "Орскнефтеоргсинтез" называют одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов в стране. Мощность завода по переработке нефти составляет 6,6 млн тонн в год. В состав предприятия входят четыре установки первичной переработки нефти. Стоит отметить, что среди продукции НПЗ есть реактивное топливо и авиакеросин.

В связи с потопом в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По словам главы МЧС РФ, ситуация с наводнением в Орске носит критический характер.

Местные чиновники жалуются, что вода продолжает прибывать, и по прогнозам в ближайшие дни ее уровень будет расти. В районах, которые находятся в зоне подтопления, продолжаются отключения электроэнергии. Также в населенных пунктах проводят эвакуацию.

Напомним, 6 апреля дамбу в российском Орске прорвало уже на третьем участке – на улице Борисоглебской. Примечательно, что всего за несколько часов до этого власти региона уверяли, что "сток из реки стабилен, не увеличивается, такой же, какой и был на вчерашний день".

Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля российский город Орск в Оренбургской области начал уходить под воду. Сначала там из-за подъема уровня воды в реке Урал подтопило десятки домов, а к вечеру прорвало и дамбу – ее не успели засыпать.

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