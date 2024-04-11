'Туалет уплыл': россияне жалуются на катастрофическое наводнение и бездействие властей, начались перебои со светом и связью. Видео

Граждане страны-террориста России жалуются на катастрофические последствия наводнения в ряде регионов. Большая вода добралась уже до Кемеровской области – там в населенных пунктах уплывают дома и хозяйственные постройки.

При этом россияне жалуются, что никто из властей им не оказывает помощь. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Вслед за Оренбургской областью в РФ начала утопать Кемеровская. Местные жители рассказывают, что у них смывает хозяйственный инвентарь и небольшие постройки. На одном из видео расстроенные россияне пожаловались, что у них уплыл туалет.

В то время как местные жители заявляют об отсутствии помощи, в МЧС РФ рассказали, что паводковая обстановка на территории региона находится под контролем сотрудников ведомства. Местные чиновники в свою очередь утверждают, что несколько десятков человек были эвакуированы. Также известно, что потоп привел к проблемам с электричеством и мобильной связью.

Кроме того, вода продолжает прибывать в Оренбургской области. Уровень реки Урал уже достиг 10,6 метра. Чиновники заявили, что критическая отметка превышена на 130 сантиметров.

В регионе под воду ушли уже более 12 тыс. жилых домов в 85 населенных пунктах. В связи с потопом были эвакуированы около 7,5 тыс. человек. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер решил утешить россиян и заявил, что сократит для них налоги в 5-6 раз.

Примечательно, что в это же время россияне обвиняют друг друга и чиновников в бездействии. Более того, граждане страны-агрессора высказывают претензии даже за то, что у кого-то дом находится недалеко от реки.

Напомним, в сети появились спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области. Прорыв дамбы в городе Орск 5 апреля дал старт подтоплению сразу ряда населенных пунктов, включая областной центр.

Ранее сообщалось, что в России приостановил работу еще один нефтеперерабатывающий завод. Речь идет об Орском НПЗ, территория которого также пострадала из-за прорыва дамбы. Глава МЧС России Александр Куренков пожаловался, что в Орске сложилась "критическая ситуация".

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