Карма за Каховку и ДнепроГЭС? В российском Орске прорвало дамбу, может затопить десятки городов и сел. Видео

В пятницу, 5 апреля, российский город Орск в Оренбургской области начал уходить под воду. Сначала там из-за подъема уровня воды в реке Урал подтопило десятки домов, а к вечеру прорвало и дамбу – ее не успели засыпать.

Об этом сообщают российские СМИ и каналы. Администрация Орска объявила о введении режима чрезвычайно ситуации.

"Несколько дней назад начались паводки. Льдины растаяли слишком быстро, гидротехническое сооружение в Орске дало трещины в нескольких местах. После этого вода по сути стала пробивать искусственную насыпь", – сказано в сообщении.

В Орск из Москвы вылетели два самолета Ил-76 со специалистами МЧС и техникой для ликвидации последствий. Также из Пермского края выехала аэромобильная группировка – 40 человек и 7 спецмашин.

В городе звучали сирены – так жителей предупреждали, что нужно готовиться к эвакуации. В нескольких селах и районах отключили энергию.

Когда дамбу все же прорвало (в 22:18 по местному времени), жителей ближайших районов начали эвакуировать. "Объявлена срочная эвакуация всего Старого города, поселка Никель, а также площади Гагарина, улиц Строителей и Докучаева. Людей, которые находятся там, просят немедленно бежать в пункты временного размещения", – пишут СМИ.

В зону подтопления в Орске попадают 4258 домов и 10 987 человек.

Во всей Оренбургской области также ввели режим ЧС. Сообщалось, что сброс воды на Ириклинском водохранилище за ночь увеличился с 890 до 1672 кубов в секунду – это исторический максимум. Более 1300 человек эвакуировали.

Как сообщал OBOZ.UA, на электроподстанции в Ленинградской области РФ прозвучал мощный взрыв. В результате инцидента 12 тысяч человек остались без электричества.

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