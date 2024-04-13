'Всему п*зда': пока Россия тратит деньги на агрессию против Украины, жители Оренбурга теряют последнее имущество. Видео

Жители российского Оренбурга плачут по потерянному имуществу и жалуются на бездействие МЧС РФ. Люди утверждают, что спасатели только для картинки на ТВ создают видимость работы.

Соответствующие видео были опубликованы в Telegram-каналах российскими медиа. Хотя таких бед Россия могла избежать, если бы ее власть тратила миллиарды, например, на укрепление дамб, а не на ракеты для бомбардировки Украины.

"Просто всему пи*да", – плачет на опубликованных кадрах россиянка, созерцая плавающее в доме имущество до половины заполненного водой. Уничтожено все: мебель, техника, детские игрушки и остальное. Вода повредила все коммуникации и электропроводку.

На встрече с местными властями жители Оренбурга жалуются, что МЧСники "едят пирожки" вместо того, чтобы спешить на помощь. Люди угрожают "поднять на вилы" чиновников.

"А здесь по телевизору хорошие картинки показывают, что они работают. Ничего они не работают! Я еще раз вам говорю, не доводите народ, на вилы, нах*р, поднимем всех, бл*! Вы бессовестные, бл*, приехали, для картинки снялись, вас по телевизору показали: МЧС работает, пирожки развозят, воду развозят! Нихрена не развозят!", – возмутился один из россиян на встрече.

Другой заявил, что спасатели только насмехаются над пострадавшими людьми. Кроме того, жители Оренбурга переживают, что так и не получат обещанных выплат за уничтоженное жилье.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 апреля российский город Орск в Оренбургской области начал уходить под воду из-за подъема уровня воды в реке Урал. Там подтопило десятки домов, а к вечеру прорвало и дамбу – ее не успели засыпать.

– Через несколько дней после прорыва дамбы в Орске из берегов вышла еще одна река. В связи с этим в Оренбурге уровень воды в реке Урал приближался к критическому.

– 9 апреля в Оренбурге вода из реки Урал начала затапливать городскую набережную. Жителей города призвали выключить газ и электроприборы, а также погасить огонь в печах и срочно эвакуироваться.

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