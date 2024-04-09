В России потоп набирает катастрофических размахов: россияне жалуются на мародерство и 'эвакуируют' стиралки и холодильники. Видео

Наводнения в Оренбургской и Курганской области России набирают катастрофических оборотов, дома стоят по крыши в воде. Власти до последнего не сообщали о наводнении, а затем спешно эвакуировали около 7 тыс. человек. Причем многим пришлось спасаться самостоятельно, бросая домашних животных. В пострадавших населенных пунктах процветает мародерство, поэтому местные жители эвакуируются вместе с бытовой техникой.

Как передают российские СМИ, ссылаясь на оперативные службы, в Орске эвакуированы почти 2,5 тысячи человек. Уровень воды в реке Урал там снизился на 35 см – до 928 см.

В Оренбургской области эвакуировали почти 6,4 тысячи человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

В Курганской области эвакуированы почти 690 человек.

По прогнозам, повышение уровня воды в реках Урал и Самара в Оренбургской области в ближайшие сутки составит от 5 до 40 см.

Уровень реки Урал у села Илек Оренбургской области превышает опасную отметку, возможно подтопление жилых домов.

А в поселке Первомайский с населением около 14 тыс. человек под Орском жителям пришлось "спасать сами себя", рассказали они росСМИ. По их словам, людям приходится самим привозить себе продукты. Дома стоят по самые крыши в воде, однако спасатели работают лишь в районе Старый город Орска, "забыв" про поселок.

Предупреждающих сирен также никто не слышал.

"Из представителей власти к нам никто не приезжал. Со стороны администрации нет абсолютно никакой помощи. Сами себя спасаем", – пожаловалась местная жительница Людмила.

Большинство жителей села не хотят покидать дома из-за "нашествия" мародеров. Злоумышленники ходят по поселку и простукивают заборы в поисках покинутых хозяйств.

"Вывезли стариков, маленьких детей куда смогли. Большинство осталось: кто у родственников, кто здесь охраняет свои дома и имущество. У нас началось мародерство и грабежи", – пожаловалась Людмила.

При этом некоторые россияне бегут от наводнения, забывая о животных. Жительница Орска Татьяна рассказала росСМИ, что во время эвакуации в суете забыла кошку и собаку.

"Мы не подумали о них. Сейчас уже знаю, что мой дом по крышу в воде", – сказала она.

А многодетная мать Ольга из Орска рассказала, ей до последнего не сообщали о наводнении. Когда почувствовала опасность, села в машину и уехала самостоятельно.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля Орск стал уходить под воду. Из-за подъема уровня воды в реке Урал подтопило десятки домов, а к вечеру прорвало дамбу, которую не успели засыпать.

6 апреля дамбу в Орске прорвало уже на третьем участке. Всего за несколько часов до этого местные власти уверяли, что "сток из реки стабилен, не увеличивается, такой же, какой и был на вчерашний день".

Из-за прорыва дамбы приостановил работу Орский НПЗ, глава МЧС РФ Александр Куренков пожаловался, что в Орске сложилась "критическая ситуация".

Накануне в Орске из берегов вышла еще одна река – Елшанка. В Оренбурге уровень воды в реке Урал приближается к критическому. Мэр Оренбурга пожаловался на беспрецедентное наводнение.

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