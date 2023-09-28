Едва говорит: в сеть слили новое видео с 'полуживым' Кадыровым

В сеть попало видео с Рамзаном Кадыровым, который, как сообщалось, находится в тяжелом состоянии. Запись планировали опубликовать в Telegram-канале главы Чечни еще в минувший понедельник, но не стали, поскольку он очень плохо выглядит на ней и с трудом разговаривает.

Ролик обнародовал российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" 28 сентября. На опубликованных кадрах показана встреча Кадырова и главы росгвардии Виктора Золотова.

По данным канала, видео было снято 21 сентября – в тот же день, когда была записана "встреча" Кадырова с главой МЧС РФ Александром Куренковым.

Как пишет "ВЧК-ОГПУ", съемки проходили в помещениях, расположенных рядом с 5-м корпусом Центральной клинической больницы (ЦКБ) РФ, где лежит глава Чечни, хотя на видео Золотов говорит, якобы встреча проходит в росгвардии.

Видео дня

"Поскольку съемки проводились по срочному запросу чеченской стороны, то Золотов явно не знает о чем говорить", – пишет канал.

Так, на видео глава росгвардии поздравляет Кадырова и с юбилеем его матери, который был в начале августа, и с днем рождения республики, который был еще в начале сентября.

Кадыров пытался ответить на поздравления, но с большим трудом. Он говорил медленно, тихо и с запинками.

"Не удивительно, что в итоге запись решили не давать "в эфир". Вместо нее в канале Рамзана Кадырова разместили запись того, как его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. И почти сразу мы узнали от Ксении Собчак, что Кадыров "живой, здоровый… очень энергично ел орешки кешью". Видимо, медицина ЦКБ сотворила чудо за четыре дня", – пишет "ВЧК-ОГПУ".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Слухи о том, что Кадыров тяжело болен, ходят еще с марта 2023 года. Bild тогда написала, что у главы Чечни серьезная болезнь почек. С тех пор в сети обращали внимание на изменения внешности Кадырова, в частности, на сильный отек лица и прибор на пальце.

– Косвенно болезнь Кадырова подтвердил один из его сыновей, который разместил видео о том, как тяжело терять отца. Сам Кадыров неоднократно пытался доказать, что здоров и полон сил, хотя однажды заявил "долго жить все равно не хочет".

– В мае 2023 года начальник ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что у Кадырова проблемы со здоровьем и наркозависимость.

– 15 сентября источники OBOZREVATEL в чеченской диаспоре сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме и его планируют отправить на лечение в ОАЭ.

– Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил информацию о тяжелом состоянии Кадырова и рассказал, что у главы Чечни обострились давние болезни.

– Позже в чеченской диаспоре сообщили, что Кадырову пересадили почку, но она не прижилась.

– Бывший вице-президент "ЮКОС" Леонид Невзлин заявил 20 сентября, что глава Чечни введен в кому после неудачной операции и врачи констатировали "умирание мозга".