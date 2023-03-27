Кадыров похвастал хорошей физической формой и вызвал насмешки в сети. Фото и видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров после слухов о его болезни решил показать, что находится в отличной физической форме. Он на камеру похвастал выполнением упражнения жим лежа, однако вместо похвалы заработал сплошные насмешки.

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Соответствующее видео попало в сеть. Также помощник Кадырова показал фото якобы с цифровых устройств главы Чечни с десятками пройденных километров (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте новость до конца).

Однако пользователи высмеяли старания Кадырова. В комментариях они пишут, что блины на штанге (всего их было 14 по 5 кг), скорее всего, пластиковые.

Кроме того, некоторые отмечают, что полностью здоровый человек вряд ли стал бы доказывать, что он не тяжело болен.

"Тяжело здоров", "Такое топливо с пластиковыми блинами", "Мамин бодибилдер, дон", "Не лег, а упал", "Ну помощник, поверю, эти километры прошел, так и быть. Но зачем чужие "успехи", себе приписывать", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Слухи о болезни 46-летнего Рамзана Кадырова ходят уже больше месяца. У него подозревают серьезные проблемы с почками. За последнее время он сильно поправился, выглядит очень мрачным, а в своих видео часто не может открыть глаза.

– 6 марта Кадыров после слухов о болезни впервые появился на публике. На руке у него был замечен медицинский прибор.

– 13 марта Кадыров появился на встрече с Путиным со "шпаргалкой" об "успехах" Чечни. Он заверил, что чеченцы якобы поддерживают войну против Украины, а Путин велел передать им теплые пожелания.

– Кадыров назначил 20-летнюю дочь Хутмат куратором в сфере здравоохранения республики. До этого она занимала должность замруководителя секретариата главы республики.