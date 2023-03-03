Кадыров серьезно болен, у него проблемы с почками – Bild

Уже несколько недель ходят слухи о здоровье лидера Чечни 46-летнего Рамзана Кадырова. Похоже, что у путинского приспешника проблемы с почками.

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Об этом пишет издание Bild, ссылаясь на информацию бывшего вице-премьера Чечни Ахмада Закаева, ныне проживающего в изгнании. По его словам, Кадыров привез в Чечню светила из Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку не доверяет московским врачам.

За последние несколько месяцев Рамзан Кадыров сильно прибавил в весе, он выглядит очень мрачным, а в своих видео часто не может открыть глаза. О чеченском диктаторе даже шутят, что его распирает от власти.

Свое предположение о том, что на самом деле происходит с Кадыровым, высказал исполняющий обязанности дипломатического представителя Ичкерии Ахмад Закаев.

По его словам, в Чечню по приглашению Рамзана Кадырова прибыл доктор Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат из ОАЭ. Он является главным врачом урологического отделения в больнице Бурджил в Абу-Даби и имеет более чем 40-летний опыт в лечении почек.

Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат недавно прилетел в Грозный, и Кадыров якобы именно поэтому не смог присутствовать на выступлении Путина 21 февраля в Москве.

Проблемы с почками, безусловно, объясняли бы раздутое тело лидера Чечни, отмечает издание.

То, что Кадыров время от времени выглядит энергичным и подвижным, приписывают употреблению им стимуляторов. Говорят, что теперь чеченский диктатор зависит от этого и других лекарств.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кадырову присвоили звание героя Чечни, которое он сам основал три месяца назад. А в середине февраля глава Чечни получил титул "отца народа", внеся соответствующие изменения в Конституцию республики.