Кадыров жив? Глава Чечни показал видео из больницы, которое вызвало вопросы в сети

В среду, 20 сентября, Рамзан Кадыров опубликовал пост от своего имени, в котором говорится о том, что он "жив и здоров". По его словам, он приходил в больницу, чтобы проведать своего дядю Магомеда Кадырова.

Об этом стало известно из его Telegram-канала. При этом на видео произносят фразу – 20 сентября, то есть сегодняшнюю дату (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В посте опубликовано видео, на котором Кадыров сидит рядом с дядей в больничной палате, а врач на видео говорит, что дядя кремлевского ставленника в Чечне в больнице уже две недели и произносит фразу "сегодня 20 сентября".

"Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идёт на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа", – написали в Telegram-канале главы Чечни.

Видео дня

При этом эксперты в сети подозревают, что видео могло быть снято еще год назад, ведь Рамзан Кадыров выглядит совсем не так, как на недавних фото.

Отметим, что, как оказалось, данное видео было записано гораздо раньше, чем опубликовано.

В частности, по данным источников OBOZREVATEL в силовых структурах, видео с Кадыровым в больнице, которое было опубликовано в среду, 20 сентября, было снято еще три недели назад.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны считает, что длительная обеспокоенность состоянием Кадырова в информационном пространстве указывает на зависимость Путина от Кадырова в вопросе сохранения стабильности в Чечне.

– СМИ заявили, что 17 сентября возле Центральной клинической больницы в Москве, куда могли госпитализировать главу Чечни, наблюдалась необычная активность.

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