Кадыров умирает? В Чечне говорят, что лекарства уже не спасают, а сын молится в соцсетях. Фото и видео

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может находиться при смерти. У него якобы практически отказали почки, ему сложно даже разговаривать, а процедура диализа уже не помогает.

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Об этом заявил бывший пресс-секретарь воюющего на стороне Украины чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. В то же время один из сыновей Кадырова, Адам, в соцсетях постит ролики о том, "как тяжело потерять отца и что ценность родителя можно понять только после его смерти".

По данным Белокиева, состояние здоровья Рамзана Кадырова катастрофически ухудшилось.

"Его почки практически отказали, и поступает информация, что он говорит с трудом. Не помогает даже процедура диализа (искусственное очищение крови от токсинов, избытка воды и т.п.). А это означает, что скорее всего он вскоре скончается", – предположил он.

Косвенно в пользу предположения Белокиева может свидетельствовать активность сына Кадырова Адама в соцсетях. В своем Instagram Адам Кадыров в последние дни постит ролики о том "как тяжело потерять отца и что ценность родителя можно понять только после его смерти".

При этом, отметил Белокиев, смерть Кадырова приведет к борьбе за власть в Чечне.

"В таком состоянии вряд ли Кадыров долго протянет. А это означает, что нас ждут региональные перемены. Среди ближайших родственников Кадырова нет никого, кто смог бы его заменить, – потеснив Даудова (крыло ФСБ) или Алаудинова (крыло министерства обороны), которые имеют большую поддержку со стороны российских силовых структур. В случае же прихода к власти кого-то не из семьи Кадыровых вся вертикаль и горизонталь власти в оккупированной Чечне будет подвергнута тотальной зачистке от старого кадыровского влияния", – отметил он.

Напомним, 14 июня появилась информация, что в результате точной отработки ВСУ было поражено скопление чеченских боевиков во временно оккупированном Приморске Запорожской области, среди раненых, как сообщалось, – соратник Кадырова Адам Делимханов.

В России выдвинули версию, что позиции, на которых находился Делимханов, могли слить вагнеровцы, с которыми у наемников ЧВК "Вагнер" не так давно разгорелся нешуточный конфликт.

Сам Кадыров сначала заявил, что не может связаться с Делимхановым. А после – запостил прошлогоднее фото с ним, заявив, что Делимханов якобы "в полном порядке", а украинские СМИ "нагло лгут" о его ранении.

Однако после сообщений о ранении Делимханов на публике так ни разу и не появился.