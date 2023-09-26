В ад провели интернет? Собчак утверждает, что ей звонил Кадыров. Фото

Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что вечером в понедельник, 25 сентября, она говорила по телефону с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который, как утверждают многие источники, сильно болен или даже находится в коме. Их разговор якобы длился 40 минут и прошел по видеосвязи.

Об этом Собчак написала в своем Telegram-канале. Там же она опубликовала якобы скриншот этого звонка, но фрагментом видео решила не делиться.

Кадыров якобы позвонил Собчак из-за того, что она призвала расследовать инцидент с сыном главы Чечни. 15-летний Адам Кадыров избил фигуранта дела о сожжении Корана Никиту Журавля, который находится в СИЗО в Грозном. Видео избиения было опубликовано на официальной странице Кадырова-старшего.

Видео дня

Собчак пересказала разговор с Кадыровым, в котором, как утверждает журналистка, он заявил, что не наказал своего сына за его поступок, а наоборот гордится им, так как "он повел себя как настоящий мужчина". Однако в том случае, если суд решит, что Адам виновен, он "понесет наказание по всей строгости закона".

"Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал что хочет поговорить со мной лично. Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны. Я ему ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный. Я не помнил и не думал о том, что Адаму 15, у меня три сына старших, я постоянно путаю их возраст", – якобы рассказал Кадыров.

По словам Собчак, Кадыров разрешил ей писать о нем "что угодно", но вот о его семье – нет, за это журналистка уже получила "предупреждение". Также она говорит, что глава Чечни не даст ей интервью – ни как журналистке, ни как блогерше.

"Разговор опубликовать разрешил, я спросила несколько раз. Скриншот опубликовать тоже разрешил, тут тоже спросила несколько раз. Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью", – написала Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 сентября Рамзан Кадыров опубликовал пост от своего имени, в котором говорится о том, что он "жив и здоров". По его словам, он приходил в больницу, чтобы проведать своего дядю Магомеда Кадырова. Позже, однако, стало известно, что это "свежее" видео из больницы было записано еще три недели назад.

– Также сообщалось, что главу Чечни могли ввести в состояние искусственной комы. Причиной источники называют отторжение пересаженной почки, которое началось несколько дней назад.

– А позже СМИ зафиксировали странный авиарейс – частный медицинский самолет вылетел из Москвы в немецкий Ганновер. Предполагается, что на борту мог быть Рамзан Кадыров.

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