Кадырова ввели в искусственную кому и вызвали врачей из ОАЭ: появились новые данные о состоянии главы Чечни

Главу Чечни Рамзана Кадырова могли ввести в состояние искусственной комы. Причиной источники называют отторжение пересаженной почки, которое началось несколько дней назад.

Такой информацией в Twitter поделился бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин. Он считает, что почку политику могли пересадить в Объединенных Арабских Эмиратах местные врачи, которые уже не менее года-полутора лечили пособника Путина.

"В любом случае, в соответствии с протоколом, его ввели в искусственную кому. Далее – не могу гарантировать – врачи в ЦКБ [Центральная клиническая больница Москвы] констатировали умирание мозга. И вызвали срочно врачей из Эмиратов. Они там, и уже колдуют над ним", – написал россиянин.

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По его данным, Кадыров находится в отдельном блоке с охраной, там его посещали приближенные лица.

"Я не могу исключить как игру в "смерть" в интересах Кремля, как и реальную смерть Кадырова", – добавил Невзлин.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что состояние здоровья Кадырова значительно ухудшилось. Он якобы несколько дней находился в коме.

По данным нашего издания, главе Чечни могли сделать операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. По некоторым данным, приспешник Владимира Путина находится в критическом состоянии в клинике в Москве.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны считает, что длительная обеспокоенность состоянием Кадырова в информационном пространстве указывает на зависимость Путина от Кадырова в вопросе сохранения стабильности в Чечне.

– СМИ заявили, что 17 сентября возле Центральной клинической больницы в Москве, куда могли госпитализировать главу Чечни, наблюдалась необычная активность.

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