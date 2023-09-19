Кадыров находится либо в коме, либо в тяжелом состоянии, – чеченский правозащитник
Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает находиться в больнице в столице РФ Москве, куда он попал после ухудшения состояния здоровья. Сейчас Кадыров либо находится в коме, либо же в очень тяжелом состоянии.
Об этом заявил чеченский правозащитник Муса Ломаев. Его слова в ночь на 19 сентября цитировали российские СМИ.
"Ближайшие родственники Кадырова находятся в Кремлевской больнице", – сказал Ломаев.
Информация о том, что родственники главы Чечни выехали в Москву, появилась 17 сентября. Сейчас они, вероятно, находятся рядом с Кадыровым.
Ломаев также рассказал, что Рамзан Кадыров начал злоупотреблять наркотиками после того, как получил неограниченную власть в Чечне. Позже он прошел реабилитацию, следствием которой стала его изменившаяся внешность и бессвязная речь.
"Наркозависимость привела к тому, что его внутренние органы начали "сдавать". Каждый раз, когда мы его видели в эфирах, на видео, на заседаниях, он будто прошел какую-то терапию. Он всегда был опухшим, говорил бессвязно. Это последствия реабилитации", – объяснил правозащитник.
Уроженец Грозного Муса Ломаев пережил пытки в милиции. Несмотря на выбитые признания в терроризме, бандитизме и убийствах, мужчину неожиданно оправдали в Верховном суде Чечни, после чего он уехал из России.
Напомним, что, по данным наших источников в чеченской диаспоре, Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. Приспешник российского диктатора Владимира Путина до сих пор находится в критическом состоянии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Кремле отказались комментировать состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Объяснили это тем, что администрация президента РФ "вряд ли может давать" соответствующие справки.
– Длительная обеспокоенность состоянием Кадырова указывает на зависимость российского диктатора Владимира Путина от него в вопросе сохранения стабильности в Чечне. Главарь Кремля боится дестабилизации кадыровского режима в Чеченской Республике.
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