Глава Чечни Кадыров в коме, российские врачи бессильны что-либо сделать – источник

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. На самолете его доставляли в Москву, но врачи ничем не смогли помочь. Сейчас его планируют перевести на лечение за границу, скорее всего, в ОАЭ.

Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в чеченской диаспоре. По их словам, после того, как московские врачи оказались не способны вывести из комы Кадырова, его вернули обратно в Чечню – оттуда его планируют транспортировать за границу.

Ранее инорфмацию о коме Кадырова распространили оппозиционные чеченские каналы, не предоставив каких-либо подтверждений.

При этом слухи о том, что глава Чечни тяжело болен, ходят уже несколько месяцев. В сети обращали внимание на резкие изменения во внешности Кадырова, в частности на сильный отек лица. Косвенно его недуг подтвердил один из сыновей Кадырова, вдруг разместивший посты о том, как тяжело терять отца.

Дополняется...