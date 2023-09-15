Кадыров в коме: в ГУР подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее наши источники в чеченской диаспоре информировали, что Кадыров впал в кому.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сообщил, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. "Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии – болезни, которые были, обострились и привели к такому тяжелому состоянию", – сказал он.

Юсов добавил, что данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, причем причиной недуга не является ранение.

Видео дня

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранении. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", – сказал представитель ГУР.

Напомним, ранее источники OBOZREVATEL в чеченской диаспоре сообщили, что Кадыров уже несколько дней находится в коме. На самолете его доставляли в Москву, но там ему ничем не смогли помочь, поэтому вернули назад в Чечню. Сейчас его планируют перевести на лечение за границу, вероятно, в ОАЭ.

Слухи о тяжелой болезни Кадырова ходят уже несколько месяцев. Еще в марте 2023 года немецкая газета Bild, ссылаясь на бывшего вице-премьера Чечни Ахмада Закаева, ныне проживающего в изгнании, написала, что у Кадырова серьезная болезнь почек – и он привез в Чечню врача из ОАЭ, поскольку не доверяет московским медикам.

В сети также обращали внимание на резкие изменения во внешности Кадырова, в частности, на сильный отек лица и медицинский прибор на пальце, поэтому предполагалось, что у него отказывают почки.

Косвенно его недуг подтвердил один из сыновей, разместив эмоциональное видео о том, как тяжело терять отца.

Сам Кадыров не раз пытался опровергнуть слухи о своей болезни, при этом заявив, что "долго жить все равно не хочет".

В мае 2023 года начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что у главы Чечни есть проблемы со здоровьем. Он рассказал, что Кадыров страдает от наркозависимости, хотя поначалу употреблял наркотики как допинг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!