Российский иллюзионист наложил заклинания на новые санкции ЕС против РФ: в сети высмеяли секретное оружие Путина

Российские пропагандисты попытались высмеять новые санкции Европейского Союза против РФ. Для этого они использовали не подтасованные экономические подсчеты и даже не заезженные тезисы росТВ – а "экспертное мнение" Амаяка Акопяна, иллюзиониста и артиста цирка.

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Успокоить народ тот попытался "заклинанием", которое звучит как "ахалай-махалай, санкции сжигай". Впрочем, соответствующую шуточную статью "Комсомольской правды" не оценили даже россияне. В комментариях под публикацией читатели Twitter-страницы "КП" раскритиковали пропагандистов.

"Подвезли тяжелую артиллерию", "Он в следующем году в Давосе выступать будет", "Интересно, какие наркотики дают такой эффект?" "А вот это уже серьезно!" "Секретное оружие Путина вместо "Сарматов", – с иронией пишут пользователи сети.

Интересно и то, что журналист попросил Акопяна рассказать "спасительный анекдот" на тему санкций, чтобы россиянам "как-то не так грустно жилось".

Артист цирка вспомнил одну историю, которая на самом деле не очень обнадеживающая. Вот что он ответил:

"У меня есть анекдот, как два армянина встречаются, и один другому говорит: "Акоп джан, дорогой мой, говорят, у тебя в кармане ветер гуляет". А тот отвечает: "Нет, почему, ничего подобного, это у меня просто кошелек с кондиционером". Просто они (европейцы. – Ред.) не знают о том, что у нас у всех кошельки с кондиционерами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 февраля Украина ввела санкции на 50 лет против сотен российских банков и десятков тысяч финучреждений.

– 10-й пакет санкций, направленных на ослабление путинской военной машины, утвердили в Евросоюзе. Также о новых санкциях на днях объявили Канада, Австралия и Новая Зеландия, Великобритания, США. А FATF (Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег) бессрочно приостановила членство России в организации.

– Российский губернатор Сергей Мельниченко после этого придумал "мощный ответ" и запретил американскому президенту Джо Байдену въезд в Пензенскую область.

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