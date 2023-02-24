"Калашников" и близкое окружение Путина: Австралия и Новая Зеландия услили санкции против России

Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против России. По ограничения попали десятки организаций и физических лиц – в частности, концерн "Калашников" и близкие к Путину лица. Также Австралия объявила о предоставлении Украине военной помощи.

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"Правительство Австралии предоставит Украине дополнительные беспилотные летательные аппараты. Эти системы обеспечивают разведку, наблюдение и рекогносцировку на поле боя для Вооруженных сил Украины", – сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Какие санкции ввели

Австралия ввела финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 90 человек. В их числе – российские министры, отвечающие за:

энергетику;

природные ресурсы;

промышленность;

образование;

трудовые ресурсы;

миграцию;

здравоохранение.

Также под ограничения попали 40 юридических лиц. В частности:

один из крупнейших российских производителей оружия концерн "Калашников";

разработчик подводных лодок "Адмиралтейские верфи";

авиационная компания "Туполев";

ракетное конструкторское бюро имени академика Макеева;

Курганмашзавод.

Под санкции Новой Зеландии попали 87 российских граждан. Среди них:

политические деятели, "имеющие стратегическое значение для России" и близкие к Путину;

члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, "которые пытались узаконить посягательство на суверенитет Украины путем проведения фиктивных референдумов в незаконно аннексированных регионах";

сыгравшие активную роль в войне российские военнослужащие.

"Как и в случае наших предыдущих санкций, эти ограничения автоматически распространяются на родственников и сообщников перечисленных лиц", – отметили в правительстве Новой Зеландии.

Украина ввела санкции на 50 лет

Сама же Украина ввела санкции на 50 лет против сотен российских банкови десятков тысяч финучреждений. Соответствующее решение 23 февраля прошло все этапы принятия.

Секторальные санкции на 50 лет коснутся Центробанка РФ. А также:

банков (в феврале 2023 года их насчитывается 327);

небанковских кредитных организаций;

операторов платежных систем;

профессиональных участников фондового рынка;

страховых компаний;

инвестиционных фондов и других учреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, банковские ограничения могут войти в 10-й пакет санкций Евросоюза против России. По данным СМИ, в черный список могут попасть Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк, которым до сих удавалось избегать ограничений.

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